Das Wetter in Estellencs zeigt sich in der kommenden Woche von seiner launischen Seite. Mallorcas Küstenort sieht sich mit wiederkehrenden Regenschauern und milden Temperaturen konfrontiert, die typisch für das frühlingshafte Aprilwetter sind.

Milder Montag mit leichtem Regen

Am Montag, den 22.4.2024, wird der Tag in Estellencs mit 10 Grad Celsius und leichtem Regen beginnen. Bei einer Windgeschwindigkeit von 8 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 70% sollten Urlauber und Einheimische gleichermaßen ihre Regenjacken griffbereit halten. Der Luftdruck liegt bei 1017 hPa, während Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die malerischen Küstenlandschaften in ein wundervolles Licht tauchen werden - perfekt für frühe Spaziergänge um 5:02 Uhr und abendliche Ausblicke um 18:34 Uhr.

Dienstag und Mittwoch: Weiterhin feucht, aber wärmer

Der Dienstag, 23.4.2024, und der Mittwoch, 24.4.2024, folgen dem regnerischen Trend, bieten aber mit Höchsttemperaturen von 13 und 14 Grad Celsius etwas wärmere Bedingungen. Die Chancen auf Sonnenschein sind allerdings genauso feuchtfröhlich wie zu Wochenbeginn, was leichten Regenfällen Platz macht.

Sonnendurchbrüche und leicht steigende Temperaturen gegen Wochenmitte

Der Donnerstag, 25.4.2024, läutet eine leichte Wetterverbesserung ein. Bei 15 Grad Celsius und gebrochenen Wolken könnte sich die Sonne öfter blicken lassen, doch die Wolken dominieren weite Teile des Himmels.

Wochenendwetter: Von leichten Schauern bis zu mäßigem Regen

In Richtung Wochenende stellt sich das Wetter in Estellencs auf wechselnde Bedingungen ein. Am Freitag und Samstag liegen die Temperaturen bei angenehmen 14 bis 18 Grad, doch leichte bis mäßige Regenfälle trüben die Aussicht auf ausgedehnte Outdoor-Aktivitäten. Den Abschluss der Wetterserie bildet der Sonntag, 29.4.2024, mit mäßigem Regen und einer Höchsttemperatur von 14 Grad.

Fazit: Typisches Aprilwetter erwartet Estellencs

Mit einem Mix aus Regen und Wolken sollten Besucher Mallorcas im beschaulichen Estellencs ihre Regenschirme nicht vergessen. Die Wetterprognose verspricht zwar keine langen Sonnenstunden, dafür aber milde Frühlingstemperaturen, die zu entspannten Café-Besuchen und gemütlichen Bummeln durch den Ort einladen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:34:33. +++