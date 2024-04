Das Wetter auf der beliebten Baleareninsel Mallorca zeigt sich in der kommenden Woche von einer wechselhaften Seite. Einem Mix aus sonnigen Abschnitten, bewölktem Himmel und Niederschlägen sollten sich Bewohner und Urlauber in der Hauptstadt Palma gleichermaßen einstellen. Hier ist der detaillierte Wettertrend für Palma vom 22. April bis zum 29. April 2024.

Wetterüberblick für Palma und Frühlingsstimmung trotz Regen

Den Start in die Woche markiert leichter Regen, welcher uns bereits am 22. April mit Temperaturen um die 9 Grad Celsius begrüßt, bei einem mäßigen Wind von 9 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 69%, und der Luftdruck misst stabile 1017 hPa. Der Sonnenaufgang um 5:01 Uhr und Sonnenuntergang um 18:33 Uhr rahmen den Tag ein.

Am 23. April sorgt leichter Regen bei Temperaturen von bis zu 12 Grad Celsius für eine frische Brise auf der Insel. Die Humidität reduziert sich etwas auf 66%, und der Wind lässt auf 6 km/h nach. Sonnenauf- und untergang verfrühen sich geringfügig auf 5:00 Uhr bzw. 18:34 Uhr.

Der 24. April zeigt sich mit vereinzelten Wolken und einem leichten Aufwärtstrend in der Temperatur mit Werten von 15 Grad Celsius. Leicht auffrischender Wind von 8 km/h und eine angenehme Trockenheit mit einer Luftfeuchtigkeit von 50% erwarten die Inselbewohner.

Angenehme Temperaturen und zunehmende Bewölkung

Zur Wochenmitte am 25. April steigen die Temperaturen auf angenehme 18 Grad Celsius, trotz zunehmender Bewölkung. Der Wind bleibt moderat und die relative Luftfeuchtigkeit bei behaglichen 48%. Ein Luftdruckfall auf 1009 hPa könnte jedoch eine Veränderung ankündigen.

Der darauf folgende Tag, der 26. April, bringt erneuten leichteren Regen und eine Abkühlung auf 14 Grad Celsius, begleitet von einer Humiditätserhöhung auf 69%.

Auch der 27. April ist von leichtem Regen bei 19 Grad Celsius gekennzeichnet, eine gute Nachricht für Natur und Pflanzenliebhaber. Die Luftfeuchtigkeit senkt sich leicht auf 63%, und der Wind bleibt konstant bei sanften 7 km/h.

Bedeckte Aussichten zum Wochenabschluss

Zum Ende der Woche hin verdichten sich die Wolken. Es wird mäßiger bis starker Regen erwartet, der die Temperaturen am 28. April auf 16 Grad Celsius und am 29. April auf 15 Grad Celsius drückt. Der Wind bleibt mit 5 bzw. 3 km/h eher ruhig, doch die Feuchtigkeit steigt spürbar an.

Zusammenfassend lässt sich für die kommende Woche in Palma de Mallorca ein gemischtes Wetterbild mit Tendenzen zu kühleren Temperaturen und regnerischen Perioden prognostizieren. Ein frühlingshaftes Auf und Ab, das so typisch für die Aprilzeit auf der Insel ist.

