Die neusten Wetterdaten liefern uns vielfältige Aussichten für die Kommune Marratxí auf der Baleareninsel Mallorca. Die kommende Woche vom 22. April 2024 bis zum 29. April 2024 wird ein buntes Potpourri aus leichten Regenschauern, Wolkenbildung und erhofften Lichtblicken durch die Sonne mit sich bringen.

Wetterentwicklung und Temperaturtrends

Zum Start in die neue Woche, am Montag den 22. April 2024, erwarten wir leichten Regen bei Temperaturen um 9°C. Mit einem mäßigen Wind von 8 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 71% ist auch das Atmosphärendruckniveau mit 1018 hPa im stabilen Bereich. Der frühe Vogel wird um 05:01 Uhr vom Sonnenaufgang begrüßt, und der Tag verabschiedet sich um 18:33 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Der Dienstag hält die leichten Regenfälle konstant aufrecht, jedoch mit einem Anstieg der Temperaturen auf angenehme 11°C. Die Winde beruhigen sich auf leichte 5 km/h bei einer Luftfeuchtigkeit von 75% und einem Druck von 1017 hPa. Sonnenaufgang und -untergang vollziehen sich an diesem Tag um 04:59 Uhr bzw. um 18:34 Uhr.

Am Mittwoch erwartet uns eine Wetterbesserung mit vereinzelten Wolken, während das Thermometer auf bis zu 15°C klettert. Die Winde bleiben sanft mit 6 km/h, während die Feuchtigkeit auf 48% fällt und uns damit eine trockenere Witterung beschenkt. Das Quecksilber im Barometer zeigt 1015 hPa an bei einem Sonnenaufgang um 04:58 Uhr und Sonnenuntergang um 18:35 Uhr.

Der Donnerstag präsentiert sich mit bedecktem Himmel und verspricht trotzdem die höchsten Temperaturen der Woche mit bis zu 18°C. Die Winde bleiben weiterhin zurückhaltend mit 4 km/h und einer ähnlichen Luftfeuchtigkeit wie am Vortag. Trotz eines sinkenden Luftdrucks auf 1009 hPa bleibt das Wetter stabil - entsprechend ist mit einem frühen Sonnenaufgang um 04:57 Uhr und einem Sonnenuntergang um 18:36 Uhr zu rechnen.

Für Freitag und Samstag kehrt der Regen zurück, allerdings mit milderen Temperaturen von 14°C bzw. 20°C. Ein leichter Wind, eine moderate Luftfeuchtigkeit und ein leicht ansteigender Luftdruck bieten für beide Tage eine angenehme Atmosphäre trotz des Regens, mit Sonnenaufgangszeiten von 04:55 Uhr am Freitag bis 04:54 Uhr am Samstag und einem Sonnenuntergang jeweils eine Minute später als am Vortag.

Zum Abschluss der Woche intensiviert sich am Sonntag der Regen zu moderaten Niederschlägen bei Temperaturen von 16°C und 15°C. Ein schwacher Wind, hohe Luftfeuchtigkeit und ein Luftdruck von über 1010 hPa könnten für einige nasse Stunden sorgen. Die Sonne zeigt sich zwischen 04:53 Uhr und 04:51 Uhr und macht Platz für einen langen Tag bis zum Sonnenuntergang um 18:39 Uhr bzw. 18:40 Uhr.

Wetterzusammenfassung für die bevorstehende Woche in Marratxí

Fassen wir zusammen, was das Wetter in MarratxíMarratxí uns in der kommenden Woche bereithält: wechselhafte Bedingungen mit einer Mischung aus feuchter und trockener Witterung, unterbrochen von wolkigen und klaren Momenten. Die Temperaturen variieren über die Woche hinweg und bieten eine Wetterlage, die zum Vorbereiten auf alle möglichen Outdoor-Aktivitäten anregt. Dabei sollte man jedoch immer einen Blick in den Himmel werfen, um nicht von einem plötzlichen Regenschauer überrascht zu werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:42:34. +++