Das Wetter auf Mallorca ist bekanntermaßen mild und angenehm – doch auch hier gibt es Schwankungen und so manche Regentage. In der Woche vom 22. April bis zum 29. April 2024 erwarten die Einwohner und Besucher von Sant Joan eine Mischung aus Regenschauern und auflockernder Bewölkung. In diesem Artikel tauchen wir in die detaillierte Wettervorhersage ein und präsentieren den Wettertrend für Sant Joan.

Detailblick auf die Wetterlage in Sant Joan

Beginnend mit dem 22. April 2024 ist ein Tag mit moderatem Regen zu erwarten. Dieser wird begleitet von einer frischen Brise mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 5 km/h. Für jene, die dem Regenschauer trotzen, liegt die Temperatur bei gemäßigten 9°C. Doch halten Sie Ihren Regenschirm bereit, denn die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 84%.

Mit dem 23. April zeigt sich das Wetter etwas freundlicher mit leichtem Regen und einer leichten Steigerung auf 13°C. Der Wind bleibt mit 7 km/h weiterhin sanft. Die Luftfeuchtigkeit nimmt einen bemerkenswerten Abfall auf 24%, was für angenehmere Spaziergänge sorgen könnte.

Der 24. April verspricht eine kleine Aufheiterung mit einigen wenigen Wolken am Himmel und einem Temperaturhoch von 15°C. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 29%.

In den darauffolgenden Tagen des 25. und 26. April bleibt das nasse Element mit leichtem Regen beständig präsent, und die Temperaturen fallen wieder leicht auf 10°C, während die Luftfeuchtigkeit auf Werte um die 84% zurückkehrt.

Das Wochenende wird eingeläutet mit einer Verbesserung am 27. April, wenn es trotz leichtem Regen auf 13°C ansteigt, und am 28. April erreichen wir sogar frühlingshafte 18°C, obgleich die Niederschläge persistieren. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 44% deutlich gemäßigter.

Zum Abschluss der Woche, am 29. April, setzt sich das feuchte Muster fort, und es wird mit leichtem Regen bei annehmbaren 16°C gerechnet. Der Wind schwächt sich auf leise 2 km/h ab, und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei moderaten 55%.

Wetterausblick für Sant Joan

Die vorliegenden Daten lassen darauf schließen, dass diese Woche in Sant Joan von Regen und moderaten Temperaturen geprägt sein wird. Während die Niederschläge für ein frühlingshaftes Grün sorgen, ist es ratsam, immer eine wasserdichte Jacke zur Hand zu haben. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten versprechen zunehmend längere Tage, was für wundervolle Abendstimmungen sorgen könnte, trotz der feuchten Aussichten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:48:21. +++