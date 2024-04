Das Wetter in Fornalutx zeigt sich in der kommenden Woche von seiner launischen Seite. Mit teils moderaten, teils leichten Regenschauern und überwiegend bewölktem Himmel sollten Einwohner und Besucher ihre Outdoor-Aktivitäten wohlüberlegt planen.

Vom 22. April an, erwarten uns täglich unterschiedliche Wetterlagen, die von Regenfällen geprägt sind. Am Montag starten wir mit moderatem Regen bei Temperaturen um die 7°C, was gelegentlich das Tragen einer Regenjacke erfordern wird, während am Dienstag, mit leichtem Regen und 9°C, das Wetter etwas milder wird. Der leichte Regentrend setzt sich am Mittwoch fort mit steigenden Temperaturen bis zu 13°C.

Die Wochenmitte bringt uns am Donnerstag dank dichter Bewölkung einen vorübergehenden Regenstopp bei 15°C, doch bereits am Freitag nimmt die Intensität des Niederschlags wieder zu und die Temperatur sinkt leicht auf 12°C. Ein Auf und Ab der Temperaturen begleitet auch das Wochenende.

Das Wochenende in Fornalutx: Nass und frisch mit Aussicht auf Besserung

Der Samstag überrascht mit milderem Wetter und Temperaturen um die 18°C, die einen kurzen Ausflug nach draußen attraktiv machen könnten. Allerdings ist auch hier mit leichtem Regen zu rechnen. Der darauf folgende Sonntag dämpft die Hoffnung auf längeres schönes Wetter mit erneutem moderatem Regen und kühleren 15°C. Die Woche klingt aus mit moderaten Regenfällen und etwas frischeren 13°C am Montag.

Es empfiehlt sich für alle Fornalutx-Besucher und Bewohner, die kommende Woche mit angemessener Kleidung und flexiblem Zeitplan zu begegnen. Die Windverhältnisse bleiben überwiegend sanft mit Geschwindigkeiten bis zu 6 km/h.

Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten verschieben sich leicht, beginnend mit 5:00 Uhr bzw. 18:33 Uhr am Montag, bis hin zu früheren Morgenstunden und späteren Abendstunden am darauf folgenden Montag.

Gesamtblick auf das Wetter in Fornalutx: Eine Zusammenfassung

Unbeständiges Wetter prägt die kommenden Tage in Fornalutx. Die Temperaturen schwanken zwischen frischen 7°C und angenehmeren 18°C. Während der Niederschlag über die Woche verteilt ist, bleiben die Druckverhältnisse relativ stabil, was auf ein durchgängiges Muster der aktuellen Wetterlage hindeutet.

Das Überwiegen von Regen und bewölktem Himmel bietet die perfekte Gelegenheit, die malerischen Innenräume von Fornalutx zu erkunden oder einfach einen entspannten Tag im Café mit Blick auf das nasse Treiben zu verbringen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:35:47. +++