Das malerische Santa Margalida auf Mallorca präsentiert sich in der Woche vom 22. April bis zum 29. April 2024 abwechslungsreich. Urlauber und Einheimische können sich auf eine Mischung aus Regenschauern, klarem Himmel und milden Temperaturen einstellen, die perfekte Bedingungen für diverse Frühlingsaktivitäten bieten.

Wetteraussichten führen zu gemischten Gefühlen

Montag, der 22.04.24, begrüßt uns mit mäßigem Regen und einer Höchsttemperatur von 10°C. Ein frischer Wind mit Geschwindigkeiten um die 9 km/h sorgt für eine erfrischende Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 61% liegt.

Der Dienstag, der 23.04.24, bleibt mit mäßigem Regen und einem Temperaturhoch bei 9°C weiter kühl. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf beachtliche 88%, was den Regenschirm zum ständigen Begleiter macht.

Mittwoch, der 24.04.24, markiert einen klaren Wendepunkt in der Wochenvorhersage. Mit einem strahlenden Himmel und ohne eine Wolke in Sicht, klettern die Temperaturen auf angenehme 17°C. Der Wind beruhigt sich auf 5 km/h, was den Tag zum idealen Kandidaten für Outdoor-Aktivitäten macht.

Donnerstag, der 25.04.24, bringt überwiegend bewölkte Bedingungen, aber mit milden 18°C bleibt es angenehm.

Am Freitag, den 26.04.24, wird es mit leichten Regenfällen und 14°C etwas erfrischend, was jedoch die Gelegenheit für ein besinnliches Erlebnis im Grünen bietet, das durch Tropfen auf Blättern untermalt wird.

Ein Highlight der Woche ist zweifelsohne der Samstag, der 27.04.24, mit wenigen Wolken und Spitzenwerten von 21°C, die zum Verweilen an der frühlingshaften Sonne einladen.

Der darauffolgende Sonntag, der 28.04.24, zeigt sich launisch mit mäßigem Regen und Temperaturen, die auf 16°C absinken. Ein perfekter Tag für Kulturliebhaber, die den Charme mallorquinischer Innenräume erkunden wollen.

Den Abschluss bildet der Montag, der 29.04.24, mit leichtem Nieselregen, der bei 17°C eine erfrischende Note in die Luft zaubert.

Resümee der Wetterlage in Santa Margalida

Zusammenfassend kann die Wetterwoche in Santa Margalida als ein klassisches Frühlingserlebnis beschrieben werden, das mit dem ein oder anderen Regenschauer daher kommt. Die Temperaturen schwanken zwischen Gemütlichkeit und Frische, ideal für unterschiedlichste Unternehmungen. Vergessen Sie nicht, immer einen Schirm griffbereit zu haben und genießen Sie das facettenreiche Frühlingswetter auf Mallorca.

