Die kommende Woche in Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí präsentiert sich als eine Mischung aus Niederschlag und milden Temperaturen. Unsere detaillierte Wettervorhersage gibt Ihnen einen umfassenden Überblick, was Sie vom 22. April 2024 bis zum 29. April 2024 in diesem charmanten Ort im Herzen Mallorcas erwartet.

Wetter am Montag, den 22.04.2024

Der Wochenstart zeigt sich mit moderatem Regen und einer Höchsttemperatur von 8°C. Ein leichter Wind mit 7 km/h weht durch Santa Maria del Camí, während die Luftfeuchtigkeit bei 73% liegt. Der Sonnenaufgang wird um 05:00 Uhr sein und gegen 18:33 Uhr geht die Sonne unter.

Wettertrend am Dienstag, den 23.04.2024

Leichter Regen begleitet uns in den zweiten Tag der Woche, wobei die Temperaturen auf bis zu 10°C steigen. Der Wind bleibt sanft bei 5 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 79% und einem Luftdruck von 1017 hPa sollten Sie eine leichte Jacke nicht vergessen. Die Sonne grüßt um 04:59 Uhr und verabschiedet sich um 18:34 Uhr.

Erwartete Wetterverhältnisse für Mittwoch, den 24.04.2024

Mit verstreuten Wolken und milderen 15°C dürfte der Mittwoch angenehmer werden. Bei einem angemessen trockenen Klima mit einer Feuchtigkeit von 48% und einem Druck von 1015 hPa erwarten wir einen recht angenehmen Tag. Der Wind bleibt moderat mit 5 km/h. Die Sonne geht um 04:58 Uhr auf und um 18:35 Uhr unter.

Übersicht für Donnerstag, den 25.04.2024

Die Temperaturen klettern weiter nach oben auf 18°C, auch wenn bedeckte Wolken den Himmel zieren werden. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 47%, zusammen mit einem Druck von 1009 hPa, während der Wind sich auf 4 km/h abschwächt. Sonnenauf- und -untergang finden um 04:56 Uhr bzw. 18:36 Uhr statt.

Ausblick auf Freitag, den 26.04.2024

Eine weitere Portion leichten Regens erwartet uns bei 13°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt konstant bei 4 km/h. Erhöhte Feuchtigkeit mit 74% kennzeichnet diesen Tag. Der Sonnenaufgang ist für 04:55 Uhr angesetzt und der Sonnenuntergang für 18:37 Uhr.

Wochenendvorbereitung für Samstag, den 27.04.2024

Die Höchsttemperatur steigt deutlich auf 20°C an, obwohl leichter Regen weiterhin ein Thema bleibt. Mit einem Wind von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 55% scheint das Wetter ideal für wetterfeste Outdoor-Aktivitäten zu sein. Sonnenaufgang und -untergang erleben wir um 04:54 Uhr bzw. 18:38 Uhr.

Regnerischer Sonntag, den 28.04.2024

Moderater Regen setzt sich fort bei milden 15°C und einem schwachen Wind um 4 km/h. Vorbereitet sein sollten Sie auf 78% Feuchtigkeit und einen stabilen Luftdruck von 1013 hPa. Sonnenaufgang ist um 04:52 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:39 Uhr.

Beginn der neuen Woche: Wetter am Montag, den 29.04.2024

Die Woche schließt ab mit weiterem moderaten Regen und 14°C. Trotz einer hohen Luftfeuchtigkeit von 87% bleibt der Wind mit 3 km/h sanft. Der Druck liegt bei 1014 hPa. Das Tageslicht startet um 04:51 Uhr und endet um 18:40 Uhr.

Wir von der Mallorca Zeitung wünschen Ihnen eine angenehme Woche, unabhängig vom Wetter in Santa Maria del Camí!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:51:01. +++