Frühling auf Mallorca kann eine Achterbahn der Wetterphänomene sein, und die idyllische Gemeinde Artà ist da keine Ausnahme. Im Folgenden geben wir Ihnen einen detaillierten Überblick über das Wettergeschehen in Artà für die Woche vom 22. April bis zum 29. April 2024.

Stimmungsvolles Aprilwetter: Regen und Sonnenschein im Wechsel

Es beginnt mit einem klassischen Aprilwetter: moderater Regen begleitet uns am 22. April 2024, wobei die Temperaturen bei angenehmen 10°C liegen. Der Wind weht leicht mit 10 km/h, und die Luftfeuchtigkeit von 62% verspricht frische Frühlingsluft. Am nächsten Tag, dem 23. April, hält der Regen an bei einer leichten Abkühlung auf 9°C, einem dezenteren Wind mit 7 km/h und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 87%.

Klare Sicht und frische Brisen: Die Mitte der Woche

Am 24. April bekommen Sie dann Gelegenheit, Ihren Regenschirm trocknen zu lassen: der Himmel klärt auf und präsentiert sich mit einem strahlend klaren Himmel. Bei Temperaturen von bis zu 14°C können Sie die wärmende Frühlingssonne genießen. Die Windgeschwindigkeit bleibt moderat mit 8 km/h.

Der 25. April bringt mehr Wolken mit sich, es bleibt jedoch weitestgehend trocken. Unter den überzogenen Wolken erreichen wir eine Höchsttemperatur von 15°C, während der Wind auf 5 km/h nachlässt – ideal für einen entspannten Spaziergang durch die malerischen Landschaften von Artà.

Schauer und milde Temperaturen: Das Wochenendwetter

Die Natur wird nicht auf ihren Frühjahrsregen verzichten, und so erwarten wir am 26. April leichten Regen. Trotzdem halten sich die Temperaturen konsequent und sorgen mit 13°C für milde Bedingungen, um die frühlingshaften Szenen Mallorcas zu genießen. Dann überrascht uns das Wochenende mit einem Temperaturanstieg: Am 27. April steigt das Thermometer auf bis zu 18°C an, während nur einige Wolken am Himmel zu sehen sind.

Der 28. April und 29. April runden die Woche mit weiteren milden 15°C ab, obwohl wir uns erneut auf leichten Regen einstellen dürfen. Dennoch, für Spaziergänge durch die Naturreservate Artàs und Besuche der historischen Stätten bleibt es angenehm.

Das detaillierte Wettergeschehen in Artà könnten Sie somit im Voraus planen - ob für Outdoor-Aktivitäten oder einfach um zu wissen, wann Sie am besten die wunderschöne Landschaft der Insel bewundern können.

