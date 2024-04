Bleiben Sie vorbereitet mit unserer umfassenden 7-Tage-Wettervorhersage für Búger, einschließlich eines Überblicks über Temperaturen, Niederschlag, Wind und mehr.

Wetter in Búger: Was Sie diese Woche erwartet

Montag, 22.04.2024: Die Woche beginnt in Búger mit einem grauen Himmel, da moderater Regen die Szenerie prägt. Bei Temperaturen um die 9°C sollten Regenschirme und wasserfeste Kleidung nicht fehlen. Der Wind weht leicht mit 8 km/h. Erwachen Sie mit dem Sonnenaufgang um 04:59 Uhr und beenden Sie Ihren Tag mit dem Sonnenuntergang um 18:32 Uhr.

Dienstag, 23.04.2024: Ein wenig leichter gestaltet sich der Regen am Dienstag. Bei milden 8°C und leichtem 5 km/h Wind steht ein entspannter Tag bevor. Die Luftfeuchtigkeit erreicht jedoch hohe 89%, was das Wetter etwas drückend wirken lassen könnte. Sonnenaufgang und -untergang zeichnen den Tag von 04:58 bis 18:33 Uhr.

Mittwoch, 24.04.2024: Mit einem heiteren klaren Himmel und warmen 17°C legt der Mittwoch den Grundstein für eine angenehme Wochenhälfte. Ein schwacher Wind von 4 km/h bringt frische Luft, ohne dabei störend zu sein.

Donnerstag, 25.04.2024: Die Temperaturen klettern weiter bis auf 20°C unter bedecktem Himmel. Mit nur leicht steigender Windgeschwindigkeit von 3 km/h bleibt es angenehm, auch bei niedriger Luftfeuchtigkeit von 34%.

Freitag, 26.04.2024: Ein weiterer leichter Regentag steht bevor mit Temperaturen um die 14°C und einem sehr leichten Windzug von 2 km/h.

Samstag, 27.04.2024: Das Wochenende beginnt mit sonnigem Wetter trotz gelegentlichen leichten Regenschauern. Die Höchsttemperatur steigt auf 21°C, während die Luftfeuchtigkeit bei 46% liegt.

Sonntag, 28.04.2024: Mäßiger Regen ist erneut Teil des Wetterspiels in Búger bei einer angenehmen Temperatur von 16°C. Der Wind bleibt beständig bei 6 km/h.

Montag, 29.04.2024: Zum Abschluss der Wetterwoche lässt der Regen ein wenig nach, und bei 16°C und einem leichten 4 km/h Wind kann der Tag in Ruhe angegangen werden.

Wetterausblick für das Wochenende

Das Wochenende in Búger bietet eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und Regenphasen. Am Samstag überrascht Sie ein sonniger Tag trotz gelegentlichem Regen mit angenehmen 21°C. Am Sonntag ziehen wieder mäßige Regenschauer auf bei einer Höchsttemperatur von 16°C – perfekt für Aktivitäten im Freien zwischen den Schauern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:26:59. +++