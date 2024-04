Die Frühlingswoche in Llubí gestaltet sich abwechslungsreich und bietet für jeden ein wenig: Sonnenanbeter können auf klare Himmel hoffen, während Regenschirm-Besitzer auch auf ihre Kosten kommen werden.

Start in die Woche mit Regen

Der Montag, 22. April 2024, eröffnet die Woche in Llubí mit moderaten Regenschauern und Temperaturen um die 9°C. Bei einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h sollte man auf eine brisante Brise vorbereitet sein, die durch die Feuchtigkeit kühler erscheinen mag, als die Thermometeranzeige verrät. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 64% und der Luftdruck bei 1018 hPa.

Leichter Regen folgt am Dienstag

Der Dienstag bietet eine ähnliche Szenerie. Bei leichtem Regen und Windstille mit nur 4 km/h wird es wiederum 9 Grad warm. Mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 87% fühlt sich die Luft etwas drückender an.

Milder Mittwoch mit klarem Himmel

Am Mittwoch erlebt Llubí eine klare Verbesserung der Wetterlage. Mit einem klaren Himmel und angenehmen 18°C kann man die Mitte der Woche so richtig genießen. Die perfekte Gelegenheit, die Natur Mallorcas zu erkunden oder in einem der charmanten Cafés des Städtchens zu entspannen.

Donnerstag: Zunehmende Bewölkung, aber warm

Der Donnerstag begrüßt uns mit überzogenen Wolken, aber immerhin mit 21°C - die Höchsttemperatur in dieser Woche. Bei einer angenehmen Brise von 3 km/h und nur 29% Luftfeuchtigkeit dürfte es sich äußerst angenehm anfühlen.

Freitag und Samstag: Rückkehr des Regens

Die Freude über den wolkenlosen Himmel währt jedoch nicht lang, denn am Freitag ist bereits wieder mit leichtem Regen zu rechnen, obwohl die Temperaturen mit 14°C immer noch frühlingshaft sind. Das Wochenende startet dann am Samstag mit wenigen Wolken und einer Temperatur von 21°C.

Sonntag und Ausblick auf die neue Woche

Zum Abschluss der Woche erwägt das Wetter in Llubí am Sonntag noch einmal moderaten Regen bei angenehmen 16°C. Auch am Montag werden bei 17°C leichte Regenschauer erwartet.

Sonnenauf- und -untergang

Die Sonne begrüßt die Einwohner und Besucher von Llubí während dieser Woche täglich zwischen 04:59 Uhr und 04:50 Uhr und verabschiedet sich abends zwischen 18:32 Uhr und 18:39 Uhr mit malerischen Sonnenuntergängen.

Die Wettervorhersage für Llubí zeigt deutlich, dass der Frühling mit Temperaturschwankungen und unterschiedlichen Wetterbedingungen aufwarten kann. Eines ist jedoch sicher: Ob Sonne oder Regen, die Insel Mallorca bleibt ein wunderschönes Ziel für jeden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:38:47. +++