Der Frühling auf Mallorca präsentiert sich in Son Servera mit wechselhaftem Wetter. In der Woche vom 22. April bis zum 29. April 2024 erwarten Einwohner und Besucher der Gemeinde alles von mäßigem Regen bis zu klarem Himmel. Hier erfahren Sie die detaillierte Wetterprognose für die kommenden Tage in Son Servera und können sich auf die Wetterbedingungen einstellen.

Wettertrend Son Servera: Wechselhaft mit Regen und Sonnenschein

Am Montag, den 22. April, beginnt die Woche mit mäßigem Regen und einer Höchsttemperatur von 10 Grad Celsius. Der Wind bleibt mit 10 km/h moderat. Zum Tagesanbruch um 04:58 Uhr können Sie Regenschauer erwarten, die bis zum Sonnenuntergang um 18:31 Uhr andauern könnten.

Der Dienstag (23. April) folgt mit ähnlichen Bedingungen - mäßigem Regen und einer anhaltenden Temperatur von 10 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 85%, während der Wind leicht nachlässt und bei 7 km/h liegt.

Auf einen nassen Start in die Woche folgt dann am Mittwoch, den 24. April, eine Wetterbesserung. Der Himmel klärt auf und bringt Sonnenschein bei angenehmen 15 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeit bleibt gleichmäßig bei 7 km/h.

Der Donnerstag (25. April) begrüßt uns mit aufgelockerter Bewölkung und temperaturen, die auf 16 Grad Celsius steigen, während der Wind auf 5 km/h zurückgeht, was für spürbar ruhigeres Wetter sorgt.

Am Freitag, den 26. April, ziehen wieder Wolken auf und es ist mit leichtem Regen zu rechnen, bei Höchsttemperaturen von 14 Grad Celsius.

Das Wochenende beginnt am Samstag (27. April) mit nur einigen wenigen Wolken und wärmeren Temperaturen von bis zu 18 Grad Celsius. Ein leichter Wind weht durch Son Servera und sorgt für erfrischende Brisen.

Der Sonntag (28. April) und der darauf folgende Montag (29. April) bringen wieder leichten Regen mit sich, aber die Temperaturen bleiben mit 16 bzw. 17 Grad Celsius angenehm.

Fazit: Bereiten Sie sich auf eine Woche voller Wetterkontraste vor

Die Woche in Son Servera bietet eine bunte Mischung aus sonnigen Abschnitten und regnerischen Tagen. Die Temperaturen bleiben weitgehend mild und frühlingshaft. Ob Sie nun Outdoor-Aktivitäten planen oder einfach das städtische Leben genießen wollen, es ist ratsam, immer einen Regenschirm zur Hand zu haben und die Wettermeldungen im Auge zu behalten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:56:09. +++