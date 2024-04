Sant Llorenç des CardassarSant Llorenç des Cardassar zeigt sich von seiner launischen Seite. Das Wetter auf Mallorca bietet in der letzten Aprilwoche eine Mixtur aus Regentagen und sonnigen Momenten. Schauen wir auf die täglichen Details der Wetterentwicklung.

Regenschauer leiten die Woche ein

Der Start in die Woche wird von Regen begleitet. Sowohl am Montag, den 22. April, als auch am Dienstag, den 23. April, ist mit moderatem Regen zu rechnen, und die Temperaturen bleiben mit 10°C eher frisch. Ein Schirm sollte also stets griffbereit sein.

Klare Himmel und Frühlingstemperaturen

Am Mittwoch, den 24. April, dürfen sich Besucher und Einheimische auf klaren Himmel und wärmere 16°C freuen. Perfekt für einen ausgedehnten Spaziergang an der wunderschönen Küste Sant Llorenç des Cardassars oder durch das historische Ortszentrum.

Das Wetter stabilisiert sich weiter

Zum Donnerstag, den 25. April, klettern die Werte auf angenehme 18°C bei einem Himmel, der von zerbrochenen Wolken durchzogen ist. Mit etwas Glück sind Sonnenpausen für ein wenig Bräune möglich.

Aprilwetter bleibt uns erhalten

Gegen Ende der Woche zeigt sich das typische Aprilwetter. Der Freitag bringt leichten Regen, doch die Temperaturen sinken nicht unter 14°C. Der Samstag verwöhnt uns mit 19°C und nur wenigen Wolken, ein idealer Tag, um die Insel zu erkunden.

Die Woche klingt mit Niederschlag aus

Leichter Regen wird am Sonntag, den 28. April, und Montag, den 29. April, erwartet, aber mildere Temperaturen von 16°C bzw. 17°C sollen für ein ausgeglichenes Wettergefühl sorgen.

Sonnenzeiten für Ihre Planung

Für die frühaufstehenden Inselgäste: Die Sonne grüßt Sie in dieser Woche täglich ein wenig früher, beginnend am Montag um 4:58 Uhr und am Sonntag um 4:49 Uhr. Abendliche Aktivitäten können bis zum Einbruch der Dunkelheit gegen 18:30 Uhr geplant werden.

Fazit: Halten Sie in der nächsten Woche auf Mallorca alles bereit - vom Regenschutz bis zur Sonnencreme. Die Natur wird sich über den sanften Aprilregen freuen, während Sie die sonnigen Intervalle genießen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:49:04. +++