Das Wetter in Calvià steht im Zeichen wechselhafter Frühlingstage. Wer sich in der Woche vom 22. April bis 29. April 2024 in der malerischen Gemeinde auf Mallorca aufhält, wird die Regenschirme nicht zu Hause lassen können.

Leichte Regenschauer und frische Temperaturen

Am Montag, den 22. April, ziehen leichte Regenfälle mit Temperaturen von etwa 9 Grad Celsius über Calvià. Die Winde sind mit 9 km/h mäßig, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 71%, während der Luftdruck bei 1017 hPa stabil bleibt. Das Tageslicht grüßt die Einwohner und Besucher um 5:02 Uhr und verabschiedet sich wieder um 18:34 Uhr.

Die darauffolgenden Tage bringen ähnliche Bedingungen. Am 23. April und 24. April hält der leichte Regen bei zunehmenden Temperaturen von 12 bis 14 Grad Celsius an. Die Winde bleiben sanft und der Druck stabil.

Wetteraufhellung mitunter durchbrochener Bewölkung

Ein Hoffnungsschimmer auf besseres Wetter zeigt sich am 25. April mit vorübergehend aufgelockerter Bewölkung und Temperaturen, die auf behagliche 16 Grad Celsius steigen. Die Ruhe vor einem erneuten Regenschauer bietet eine kurze Atempause, bevor der Niederschlag am 26. April zurückkehrt.

Erneuter Regen und Abschied vom April

Die letzten Tage der Woche sind gekennzeichnet durch leichte bis mäßige Regenschauer. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 17 Grad am 27. April und fallen leicht auf 14 Grad am 29. April. Die Florale Vielfalt Mallorcas wird durch die Niederschläge wahrscheinlich noch verstärkt, was die Insel in ein grünes Farbspiel taucht.

Wochenend-Wetter:

Das Wochenende in Calvià wird regnerisch. Am Samstag, den 28. April, erwarten Sie mäßige Regenfälle, gefolgt von weiteren Niederschlägen am Sonntag. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten ähneln den vorherigen Tagen, wobei sich die Tage merklich verlängern.

Ganz gleich, ob Sie Ihren Tag im Freien planen oder urige Inselcafés besuchen möchten – es ist ratsam, die Wetterberichte im Auge zu behalten und entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Die Natur Mallorcas ist jedoch auch bei feuchtem Wetter ein Besuch wert.

