Das idyllische Dorf Banyalbufar, eingebettet in die traumhafte Landschaft der Serra de Tramuntana, zieht aufgrund seiner pittoresken Strände und seiner traditionellen Architektur zahlreiche Besucher an. Ihr Wohlbefinden ist eng mit einem angenehmen Wetter verknüpft. Um Ihre Urlaubsplanung zu erleichtern, liefern wir Ihnen hier eine detaillierte Wettervorhersage für die Woche vom 22. April bis zum 29. April 2024. Im Folgenden geben wir Ihnen einen umfassenden Einblick in das zu erwartende Wetter in Banyalbufar, inklusive Temperaturverläufe, Niederschlagswahrscheinlichkeiten und Windbedingungen.

Wetterprognose im Detail

Montag, 22. April 2024: Die Woche startet mit leichtem Regen bei mäßigen Temperaturen um die 10°C. Die Luftfeuchtigkeit beträgt etwa 70%, begleitet von einem sanften Wind mit einer Geschwindigkeit von 8 km/h. Die Sonne begrüßt uns um 5:01 Uhr und verabschiedet sich um 18:34 Uhr.

Dienstag, 23. April 2024: Mit 12°C und anhaltendem leichten Regen präsentiert sich auch der Dienstag nicht von seiner besten Seite. Der Wind bleibt mit 7 km/h beständig schwach, und der Luftfeuchtigkeitswert liegt bei 66%. Sonnenaufgang und -untergang künden einen Tag mit begrenztem Tageslicht an.

Mittwoch, 24. April 2024: Leichte Regenschauer bleiben uns auch am Mittwoch treu, wenngleich die Temperaturen auf freundlichere 14°C ansteigen und die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 58% sinkt. Genießen Sie das zunehmende Tageslicht von Sonnenaufgang um 4:59 Uhr bis Sonnenuntergang um 18:36 Uhr.

Donnerstag, 25. April 2024: Die Woche geht weiter mit lockeren Wolkenformationen, die den 25. April schmücken. Es herrschen milde 15°C, und der Wind hält sich mit 8 km/h in Grenzen. Ein Tag, der Potenzial für sonnige Momente birgt.

Freitag, 26. April 2024: Es erwartet uns ein weiterer Tag mit 14°C und gelegentlichen leichten Regengüssen. Mit einem Wind von nur 4 km/h wird der Tag eher still sein. Erste Lichtblicke zeigt der Frühling mit einer sich aufheiternden Feuchtigkeit von 74%.

Samstag, 27. April 2024: Der Samstag bringt uns mit 18°C eine spürbare Wärme, die jedoch von leichten Regenfällen begleitet wird. Ein idealer Tag für Besucher, die Mallorcas Natur zwischen den Schauern genießen möchten.

Sonntag, 28. April 2024: Mit mäßigem Regen und Temperaturen um die 16°C geht es bewölkt weiter. Die Feuchtigkeit von 76% verrät, dass sich der Regen durchsetzen könnte. Der Wind bleibt mit 5 km/h mäßig.

Montag, 29. April 2024: Zum Ausklang der Wetterwoche darf man sich auf moderate Regenschauer einstellen, die bei 14°C für eine frische Brise sorgen und dafür, dass die Natur in voller Pracht erstrahlt. Die Feuchtigkeit erreicht hochsommerliche 90%, während das Quecksilber in Erwartung des Mai langsam ansteigt.

Ausblick auf das Wetter in Banyalbufar

Während der Woche erwarten uns in Banyalbufar abwechselnd sonnige Abschnitte, Wolken und einige Regentage. Die Temperaturen schwanken zwischen angenehmen Frühlingswerten, die sich perfekt für Spaziergänge und Erkundungstouren eignen. Packen Sie also Ihre Regenjacke ein und freuen Sie sich auf wunderbare Tage im Herzen Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:25:36. +++