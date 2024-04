Während der kommenden Woche bietet Muro, gelegen auf der beliebten Baleareninsel Mallorca, ein Wechselbad der Gefühle, wenn es um das Wetter geht. Die Einheimischen sowie Besucher können sich auf eine abwechslungsreiche Woche einstellen, mit einer Palette von Wetterphänomenen, die von leichtem Regen bis hin zu klaren, sonnigen Aussichten reicht.

Wetter zu Beginn der Woche

Am Montag, den 22. April 2024, startet die Woche mit leichtem Regen und einer moderaten Temperatur von 8°C. Ein leichter Wind von 5 km/h wird für eine frische Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei hohen 88% liegt. Der Druck liegt bei 1010 hPa, und Sonnenauf- und -untergang markieren den Tag von 04:31 Uhr morgens bis 18:13 Uhr abends.

Wetterkapriolen in der Wochenmitte

Am Dienstag zeigt sich das Wetter von einer überraschenden Seite: Regen vermischt mit Schnee bei Temperaturen um 9°C. Trotz des Aprils ist dies eine kleine Kostprobe von Mallorcas manchmal launischem Frühling. Der Wind lässt etwas nach auf 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt ebenfalls auf 76%, mit dem Luftdruck etwas gesunken auf 1008 hPa. Der Tag dauert von Sonnenaufgang um 04:30 Uhr bis Sonnenuntergang um 18:14 Uhr.

Der Mittwoch hält leichteren Regen bereit, begleitet von einer Aufwärmung auf 11°C. Der Wind bleibt beständig bei 5 km/h, die Feuchtigkeit fällt weiter auf 66%, und erneut sehen wir einen Abfall des Luftdrucks auf 1003 hPa. Das Tageslicht erstreckt sich von 04:28 Uhr bis 18:15 Uhr.

Sonnige Aussichten gegen Ende der Woche

Gegen Ende der Woche wird das Wetter in Muro freundlicher: Der Donnerstag überrascht mit klarem blauem Himmel und angenehmen 15°C. Der Wind hält sich weiterhin zurück mit 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf ein erfrischendes Niveau von 35% zurückgeht. Der gleiche Luftdruck und die Zeiten für Sonnenauf- und -untergang, wie an den Vortagen, sorgen für kontinuierliche Tage.

Freitag und Samstag halten an leichtem Regen fest, jedoch mit angenehmen Temperaturen von 14°C, was für die Frühlingszeit auf Mallorca durchaus typisch ist. Die Luftfeuchtigkeit steigt wieder leicht an auf 65% und 73% und der Luftdruck stabilisiert sich. An diesen Tagen geht die Sonne jeweils um 04:25 Uhr und 04:24 Uhr auf und um 18:18 Uhr sowie 18:19 Uhr unter.

Ausklang der Woche mit steigenden Temperaturen

Zum Abschluss der Woche, am Sonntag, erfreut Muro mit einer Temperaturerhöhung auf 17°C und noch immer leichtem Regen, der diesmal von einem sanfteren Wind von 3 km/h begleitet wird. Die Luftfeuchtigkeit hält sich weiterhin stabil, und der Luftdruck steigt auf 1016 hPa an. Die Sonnenstunden bleiben generös, mit Sonnenaufgang um 04:22 Uhr und Sonnenuntergang um 18:20 Uhr.

Die nächste Woche wird mit einer weiteren leichten Temperatursteigerung auf 22°C eingeläutet, aber auch hier mit Chancen auf leichten Regen und ähnlichen Windverhältnissen wie in der Vorwoche.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:43:58. +++