Das Wetter in Algaida präsentiert sich in den letzten Apriltagen des Jahres 2024 wechselhaft und nass. Mit mehreren Regentagen und gelegentlichen Auflockerungen durch Wolkenfelder zeigt sich das Frühlingswetter auf der Insel Mallorca von seiner launischen Seite.

Algaida erlebt einen nassen April

Der Dienstag, 23. April 2024, startet mit leichtem Regen bei milden 8 Grad Celsius. Ein leichter Wind mit Geschwindigkeiten um 4 km/h sorgt für ein frisches Klima bei einer Luftfeuchtigkeit von 85% und einem Luftdruck von 1017 hPa. Der Sonnenaufgang ist um 4:59 Uhr, und der Tag verabschiedet sich mit dem Sonnenuntergang um 18:33 Uhr.

Mitte der Woche: Wetterbesserung in Sicht?

Am Mittwoch, 24. April, klart das Wetter leicht auf, und trotz des bestehenden leichten Regens, können wir eine höhere Temperatur von 16 Grad Celsius erwarten. Die Windverhältnisse bleiben ruhig bei etwa 5 km/h, und die relative Feuchtigkeit sinkt auf 46%. Sonnenauf- und -untergang sind geringfügig früher bzw. später als am Vortag.

Der Donnerstag, 25. April, begrüßt uns mit aufgelockerter Bewölkung und längerem Tageslicht bei Temperaturen von bis zu 18 Grad Celsius. Der Wind hält sich stetig bei 5 km/h, und der Luftdruck fällt leicht auf 1010 hPa.

Ausblick auf das Wochenende in Algaida

Die Freitag bis Sonntag bieten ein Gemisch aus Regen und bedecktem Himmel mit Temperaturen, die sich von 20 Grad Celsius am Freitag bis zu erträglichen 13 Grad Celsius am darauf folgenden Sonntag bewegen. Die Niederschläge reichen von leichtem bis zu mäßigem Regen, und die Windgeschwindigkeiten steigern sich gegen Ende der Woche merklich. Insgesamt also eine eher feuchte und wechselhafte Aprilwoche in Algaida auf Mallorca.

Schlussbetrachtung: Wie packe ich für das Wetter in Algaida?

Für die letzten Tage des Aprils in Algaida sollte man definitiv den Regenschirm nicht vergessen, ebenso wenig wie leichte Überbekleidung zum Schutz vor den frischen Winden und dem zeitweisen Niederschlag – klassisches Frühlingswetter eben. Die Temperaturen bewegen sich in einem Bereich, der sowohl für Aktivitäten im Freien als auch für gemütliche Stunden im Café geeignet ist, solange man auf die gelegentlichen Regengüsse vorbereitet ist.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:22:12. +++