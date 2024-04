Beginnend mit leichtem Regen und einer Temperatur von 8°C am 23. April, präsentiert sich das Wetter in Inca anfangs noch von einer feuchten Seite. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 85% und einem ruhigen Wind von 3 km/h, ist ein beständiges Wettergefühl zu erwarten.

Mildere Temperaturen und auflockernde Wolkenfelder Mitte der Woche

Am Folgetag, dem 24. April, gibt es eine deutliche Verbesserung: Scattered clouds bieten Auflockerungen am Himmel, und bei angenehmen 15°C steigt das Thermometer deutlich. Der Wind bleibt beständig schwach und die Luftfeuchtigkeit halbiert sich nahezu auf 50%.

Frühling in vollem Gange: Höhere Temperaturen und Sonnenstunden

Der Trend zu höheren Temperaturen setzt sich fort, und am 25. April dürfen sich die Einwohner und Besucher von Inca über 19°C und eine lockere Wolkendecke freuen. Der Wind bleibt mit 3 km/h weiterhin unauffällig, ebenso der Druck bei 1010 hPa.

Milde Schauer und schöne Abendstunden

Die zweite Wochenhälfte beginnt am 26. April mit 20°C und gelegentlichem leichten Regen. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 43% und einem leichten Anstieg des Windes auf 4 km/h bleibt das Wetter angenehm.

Wochenendwetter: Regenschirme bereithalten

Der 27. April wird mit 21°C der wärmste Tag der Woche, doch auch hier ist mit leichten Regenschauern zu rechnen. Tendenziell nehmen Wind und Feuchtigkeit zu. Am Wochenende steht Inca im Zeichen von Regen: moderater Regen und Temperaturen von 16°C am 29. April und einem kühleren 12°C am 30. April, bei dem der Wind auf 7 km/h auffrischt und die Feuchtigkeit auf 95% ansteigt.

Der Wetterausblick für Inca zeichnet ein wechselhaftes Bild mit Regenperioden und milden Temperaturen, die typisch für den mallorquinischen Frühling sind. Mit den steigenden Temperaturen und der Zunahme an Tageslicht - durch Sonnenaufgang ab 4:58 Uhr bis Sonnenuntergang um 18:41 Uhr - bietet sich genug Gelegenheit, die frühlinghafte Insel Mallorca zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:39:28. +++