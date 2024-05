7-Tage-Wettervorhersage Capdepera: Sonnige Tage und leichter Regen im Anmarsch (9.5.2024)

Das Wetter in Capdepera – Sonnenschein herrscht auf Mallorca

Willkommen zu unserer detaillierten 7-Tage-Wettervorhersage für Capdepera, in der wir einen kompletten Überblick über das Wettergeschehen der kommenden Woche auf Mallorca geben. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen stehen uns einige herrliche Tage bevor, doch ein paar Regentropfen sind ebenfalls in Sicht.

Die Wetterlage in Capdepera aktuell und in den nächsten Tagen

Den Anfang unserer Wetterwoche machen gleich mehrere Tage mit klarem Himmel. Am Donnerstag, den 9. Mai 2024, und am Freitag erwarten Sie in Capdepera freundliche 18°C bei einem nur leichten Wind von 7 km/h bzw. 5 km/h. Es herrscht eine angenehme Luftfeuchtigkeit von etwa 67% am Donnerstag und 64% am Freitag, was für ein angenehmes Klima sorgt.

Strahlend blauer Himmel und sanfter Wind

Das Wochenende startet mit einem strahlend blauen Himmel. Samstag und Sonntag zeigen ebenfalls minimale Windbewegungen und Temperaturen, die auf 19°C klettern – perfekte Bedingungen, um Mallorcas Natur und Strände zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 61% am Samstag und bleibt mit 68% am Sonntag im komfortablen Bereich.

Wetterumschwung – Wolken und Regentropfen

Ab dem 12. Mai kündigen sich jedoch deutliche Wetteränderungen an. Übercast clouds ziehen auf und die Luftfeuchtigkeit steigt etwas, bleibt jedoch bei moderaten 66% am Montag mit broken clouds. Am Dienstag und Mittwoch sollten Sie dann einen Regenschirm bereithalten, denn leichte Regenschauer sind vorhergesagt, bei weiterhin milden 16°C.

Blick auf das Wochenende und darüber hinaus

Wenn Sie bereits das nächste Wochenende planen, dann halten Sie Ausschau auf mehr Sonne bei einigen Wolken für den Donnerstag. Mit 17°C und einem leichten Wind wird es ein bequemer Tag in Capdepera, eine perfekte Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten.

Zusammenfassend erwartet Capdepera eine Woche mit viel Sonnenschein, einigen Wolken und gelegentlichen Regenschauern. Die Tage sind überwiegend mild, was die Insel zu einem schönen Ort für diverse Freizeitaktivitäten macht – sei es am Strand, bei einer Wanderung oder der Entdeckung lokaler Sehenswürdigkeiten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:28:38. +++