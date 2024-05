Ihr Wetterbericht für Maria de la Salut: Sonnige Aussichten mit überraschender Wendung (9.5.2024)

Aktuelle Wetterlage in Maria de la Salut: Sonnenschein und klare Himmel

Die aktuelle Wetterlage in Maria de la Salut bietet sonnige Aussichten für alle Sonnenanbeter und Freiluftaktive. Bis zum 12. Mai 2024 dürfen sich Einwohner und Besucher auf klare Himmel und milde Temperaturen um die 25°C freuen. Mit einer leichten Brise von etwa 5 bis 6 km/h und moderater Luftfeuchtigkeit wird das Wohlfühlklima auf Mallorca perfekt abgerundet.

Die Wetterprognose: Sonnige Tage mit leichter Bewölkung auf Mallorca

Wie wird das Wetter diese Woche? Die nächsten Tage versprechen in Maria de la SalutMaria de la Salut weiterhin viel Sonne. Die Temperaturen klettern am 12. Mai sogar auf 27°C, doch es ziehen leichte Überwolken auf. Diese teils bewölkten Aussichten setzen sich mit gebrochenen Wolken am 13. Mai fort, doch es bleibt angenehm warm mit 27°C.

Wetterumschwung: Regenereignisse stehen bevor

Die ruhige und warme Woche nimmt eine unerwartete Wendung, denn ab dem 14. Mai kommt es zu leichten Regenschauern. Die Temperaturen sinken merklich auf 18°C. Dieser Trend setzt sich bis zum 16. Mai fort, allerdings steigen die Temperaturen wieder leicht an und erreichen bis zu 21°C bei weiterhin geringen Niederschlägen.

Tipps für Aktivitäten und Ausflüge auf Mallorca

Nutzen Sie die schönen Tage für Ausflüge und Aktivitäten im Freien. Ob eine Wanderung im Tramuntana-Gebirge oder ein entspannter Tag am Strand von Maria de la Salut, die Wetterbedingungen sind ideal. Doch vergessen Sie nicht, sich gegen Ende der Woche auf regnerische Überraschungen einzustellen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Ausblick und Empfehlungen

Der Blick auf die aufgehende Sonne ab ungefähr 4:38 Uhr morgens und das späte Sonnenuntergangsspektakel bis etwa 18:56 Uhr bietet großartige Gelegenheiten, die schönen Momente auf der Insel festzuhalten. Mit dem bevorstehenden Regenwetter ist es ratsam, Indoor-Aktivitäten in Betracht zu ziehen und sich gemütliche Momente drinnen zu gönnen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:38:46. +++