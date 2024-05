Klare Himmel und steigende Temperaturen: Die Wetterprognose für Pollença auf Mallorca (9. Mai bis 16. Mai 2024) (9.5.2024)

Wetter in Pollença: Heitere Aussichten für die zweite Maiwoche

Die Wetteraussichten für Pollença auf Mallorca versprechen eine angenehme Fortsetzung des Frühlings mit strahlendem Sonnenschein und klaren Himmeln. Vom 9. Mai bis zum 16. Mai 2024 dürfen sich Einheimische und Urlauber auf eine Periode mit meist beständigem und warmem Wetter freuen.

Detaillierte Wetteraussichten für Pollença

Am Mittwoch, den 9. Mai, erwartet die Stadt ideale Wetterbedingungen mit klarem Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 21°C. Bei einer leichten Brise von 6 km/h ist es die perfekte Zeit, um die idyllischen Landschaften zu erkunden oder in der Bucht von Pollença zu entspannen.

Der 10. Mai bringt ähnliche Bedingungen; mit einer angenehmen Wärmephase, während die Temperaturen weiterhin bei 21°C bleiben. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei geringen 49%, was für Aktivitäten im Freien ideal ist.

Das Wochenende startet am 11. Mai mit einem klaren Himmel und einer milden Steigerung der Temperatur auf 22°C. Am Sonntag den 12. Mai, wird es leicht bedeckt sein, doch die Temperaturen klettern weiter auf 23°C, was für frühsommerliche Freude sorgt.

Zwar ziehen am 13. Mai vereinzelte Wolken vorbei, doch die Temperatur bleibt konstant bei 23°C und bietet damit perfekte Rahmenbedingungen für diverse Unternehmungen.

Ein Wetterumschwung zeichnet sich erst zur Mitte der Folgewoche ab, wenn am 14. Mai leichter Regen erwartet wird, der die Temperaturen auf 16°C fallen lässt. Doch Sorge um langanhaltende Schauer ist unbegründet, denn der Regen wird von nur kurzer Dauer sein.

Die darauffolgenden Tage, der 15. und 16. Mai, präsentieren sich mit gelegentlichem leichten Regen und angenehmen Temperaturen um die 18°C als typisch frühlinghaft.

Genießen Sie die vielfältigen Farben der Natur in Pollença oder die ruhigen Spaziergänge entlang der Strände, während die frühlingshaften Temperaturen für eine angenehme Brise sorgen.

