Santanyí: Strahlender Sonnenschein und klare Himmel dominieren die kommende Woche (9.5.2024)

Das Wetter in Santanyí: Eine Woche voller Sonne und milder Temperaturen

Die kommende Woche in Santanyí auf Mallorca steht ganz im Zeichen angenehmer Frühlingstage. Ein ausführlicher Blick auf die Wetterprognose verspricht viel Sonne und durchgehend milde Temperaturen, was Einheimische wie Besucher für Outdoor-Aktivitäten begeistern wird.

Herrliche Frühlingstage erwarten Sie in Santanyí

Der 9. Mai 2024 zeigt sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 21°C. Ein sanfter Wind mit 5 km/h wird für eine frische Brise sorgen. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 48%, während der Luftdruck stabile 1020 hPa anzeigt. Sonnenaufgang und -untergang umrahmen diesen perfekten Tag um 4:39 Uhr und 18:48 Uhr.

Die Aussichten für den 10. Mai und 11. Mai bleiben unverändert positiv, mit klarem Himmel und identischer Temperatur. Die Windverhältnisse sind konstant leicht und die Feuchtigkeit steigt leicht an. Der Luftdruck zeigt eine minimale Variation, bleibt aber in einem Bereich, der stabiles Wetter signalisiert.

Wetterumschwung in Sicht – Bewölkung und leichter Regen

Ab dem 12. Mai ziehen jedoch übercast clouds auf, was den Himmel über Santanyí bedeckt. Trotzdem wird mit einer Höchsttemperatur von 21°C gerechnet, der Wind ist mit 4 km/h immer noch sehr schwach.

Bis zum 13. Mai halten sich die gemäßigten Temperaturen, mit einem kleinen Anstieg auf angenehme 22°C, während sich der Himmel teilweise aufklart und nur noch broken clouds zeigt.

Ein kleiner Wetterumschwung ist für den 14. und 15. Mai angesagt. Leichter Regen kündigt sich an, und die Temperaturen gehen etwas zurück auf 18°C, was aber immer noch für angenehme Frühlingsstimmung sorgt. Der leichte Wind von 5-9 km/h wird die Luft frisch halten. Eine ideale Zeit für Besuche in Museen oder gemütliche Café-Aufenthalte.

Aussicht auf die folgenden Tage

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der 16. Mai mit angenehmen 19°C und einer leichten Bewölkung. Der Wind bleibt moderat und auch die Feuchtigkeit zeigt sich von einer angenehmen Seite.

Die Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten verlängern sich täglich geringfügig, was die Tage langsam länger und den Frühling auf Mallorca in Santanyí spürbar macht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:46:56. +++