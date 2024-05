Sonnige Aussichten und frische Temperaturen: Das Wetter in Sant Joan auf Mallorca (09.05.24 – 16.05.24)

Das aktuelle Wetter in Sant Joan: Frühlingshafte Verhältnisse und Sonne satt

Die Bewohner und Besucher von Sant Joan können sich auf eine herrliche frühlingshafte Woche mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen freuen. Nach einer umfassenden Analyse der Wetterdaten zeichnet sich ein überwiegend positives Bild für die kommenden Tage ab. Starten wir mit dem heutigen Tag, dem 09. Mai 2024: Bei einem klaren Himmel klettert das Thermometer auf 22 Grad Celsius und verspricht perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Eine leichte Brise mit 6 km/h rundet das angenehme Klima ab.

Strahlender Sonnenschein und ein Hauch von Sommer – Sant Joan genießt die Sonne

Die Trendfortsetzung am 10. Mai 2024 zeigt, dass sich das Wetter von seiner besten Seite zeigt: Mit 23 Grad und einer leichten Windgeschwindigkeit von 5 km/h ist es ein idealer Tag, um die Schönheit Sant Joans zu entdecken. Die darauffolgenden Tage bis zum 11. Mai und 12. Mai lassen ebenfalls keine Wünsche offen: Die Temperaturen bewegen sich zwischen 24 und 25 Grad, wobei lediglich am 12. Mai ein paar vereinzelte Wolken das Blau des Himmels zieren.

Wetterwechsel in Sant Joan: Achtung, Regenschirme werden benötigt!

Doch der Wettergott meint es nicht die ganze Woche über gut mit uns. Am 13. Mai 2024 ziehen dunklere Wolken auf und bringen mäßigen Regen auf die Insel, während die Temperaturen mit 24 Grad noch im warmen Bereich bleiben. Danach erleben wir einen deutlichen Temperatursturz: Am 14. und 15. Mai dürfen wir uns auf kühlere 15 bis 17 Grad einstellen, begleitet von leichtem Regen, was unsere Garderobenwahl beeinflussen sollte.

Versöhnlicher Wetterausklang der Woche in Sant Joan

Zum Abschluss der Woche, am 16. Mai, bessert sich das Wetter wieder etwas. Mit lockeren Wolken und 19 Grad wird es angenehm, und der Wind behält seine sanften 6 km/h bei. Mit Blick auf den gesamten Zeitraum zeigt sich, dass man insgesamt mit einem Mix aus Sonnentagen und einigen Regenmomenten rechnen sollte.

Alle Wetterinformationen sind für Planungen von Aktivitäten im Freien, für Landwirtschaft und auch für den Tourismus von Relevanz – und die Vorhersagen für Sant Joan kündigen zum Großteil ideale Bedingungen an. Die Sonne wird früh aufgehen, während der Tag schon zwischen 4:39 und 4:31 Uhr morgens beginnt und die Abende uns bis kurz nach 19 Uhr im Licht halten. Dies ermöglicht ausgiebige Tage unter dem mallorquinischen Himmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:44:29. +++