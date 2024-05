Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer: Das Wetter in Llucmajor vom 9. bis 16. Mai 2024 (9.5.2024)

Ideal für Urlaub und Freizeit: Frühlingswetter in Llucmajor

Die Kommenden Tage in Llucmajor stehen unter einem nahezu perfekten Stern, was das Wetter betrifft. Klare Himmel und angenehme Temperaturen laden sowohl Einheimische als auch Urlauber ein, die vielfältigen Möglichkeiten der Freiluftaktivitäten zu genießen. Für die jeweilige Tagesplanung finden Sie hier eine detaillierte Wettervorhersage für Llucmajor.

Sonnige Tage stehen bevor: 9. und 10. Mai 2024

Beginnen wird der Beobachtungszeitraum mit zwei fantastisch sonnigen Tagen. Am 9. Mai werden die Menschen in Llucmajor mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 22°C begleitet, während der Wind leicht mit 5 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm bei 45% und der Luftdruck stabil bei 1019 hPa. Mit dem Sonnenaufgang um 4:40 Uhr morgens und dem Sonnenuntergang um 18:49 Uhr verheißt der Tag langanhaltende Sonnenstunden.

Am nächsten Tag, dem 10. Mai, präsentiert sich Llucmajor in ähnlichem Gewand, die Sonne strahlt vom fast wolkenfreien Himmel und die Temperaturen bleiben bei 22°C. Eine leichte Brise mit 6 km/h wird kaum auf Gegenwehr stoßen und die Luftfeuchtigkeit sowie der Luftdruck bleiben vergleichbar stabil.

Mit leichten Wolken durchs Wochenende: 11. und 12. Mai 2024

Der 11. Mai bringt eine kleine Veränderung mit sich – einige wenige Wolken ziehen auf, die jedoch kaum Einfluss auf das Wohlgefühl haben. Mit einer Spitze von 23°C und einem schwachen Wind ist dies ein idealer Tag, um in freier Natur Llucmajors Schönheit zu erkunden. Der herrliche Frühlingstag beginnt bereits um 4:38 Uhr und klingt erst nach einem langen Tag in der Abenddämmerung um 18:51 Uhr aus.

Am 12. Mai legt sich ein dichterer Wolkenteppich über die Region, ohne jedoch Niederschlag mit sich zu bringen. Die Temperaturen halten sich weiterhin bei wohligen 22°C und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 50%, was das Gesamtwettererlebnis nicht trübt. Der Luftdruck beginnt, leicht zu fallen und befindet sich nur noch bei 1017 hPa.

Kleine Unbeständigkeiten mit Charme: 13. bis 16. Mai 2024

Die darauffolgenden Tage zeigen sich etwas wechselhafter. Vom 13. bis zum 14. Mai gesellen sich neben vereinzelten Wolken auch leichte Regenschauer dazu, die jedoch als willkommene Abkühlung dienen können. Temperaturen pendeln sich zwischen 19°C und 21°C ein und somit bleibt es weiterhin angenehm warm. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 9 km/h kann man an diesen Tagen ein lebendiges Wettergeschehen erwarten. Die Feuchtigkeit bleibt moderat und gestaltet das Klima als frisch und lebendig.

Zum Ende unserer Wettervorschau, am 16. Mai, kehrt die Sonne zurück und vertreibt die Regenwolken. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erträgliche 49% und die Temperaturen erreichen angenehme 20°C. Ein perfekter Ausklang einer überwiegend sonnigen Woche.

Wetterzusammenfassung und -aussicht für Llucmajor

Insgesamt präsentiert sich Llucmajor in dieser Woche als ein Ort, an dem die Sonne das Wettergeschehen dominiert und nur hin und wieder sanfte Regengüsse für Abwechslung sorgen. Die anhaltend milden Temperaturen schaffen ideale Bedingungen für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten und laden dazu ein, die Frühlingszeit in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:36:51. +++