Sonnige Aussichten und leichte Schauer: Das Wetter in Artà vom 9. bis 16. Mai 2024 (9.5.2024)

Strahlender Sonnenschein und eine leichte Abkühlung in Artà

Freuen Sie sich auf eine angenehme Woche mit überwiegend klarem Himmel und sanften Temperaturen in Artà, einem malerischen Ort auf Mallorca. Lassen Sie uns einen Blick auf das detaillierte Wetter für die bevorstehende Woche werfen.

Wetteraussichten für Artà im Detail

Prognose vom 9. bis 11. Mai 2024

Die Woche beginnt in Artà mit einem klaren blauen Himmel und Temperaturen um die 18-19°C. Erwarten Sie durchgängig sonniges Wetter mit leichten Brisen, die für eine willkommene Erfrischung sorgen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt moderat und das Wetter angenehm. Es ist die perfekte Zeit, um die Freuden der Insel zu genießen, sei es beim Wandern oder einem Besuch an einem der traumhaften Strände Mallorcas.

Veränderungen ab dem 12. Mai

Ab Donnerstag, dem 12. Mai, erkennen wir eine leichte Veränderung. Mit überzogenen Wolken steigt die Temperatur leicht auf 20°C. Der anschließende Freitag zeigt sich mit zerbrochenen Wolken, die jedoch immer noch viel Sonnenschein durchlassen und bei gleichbleibender Temperatur für ein angenehmes Klima sorgen.

Leichter Regen zum Wochenende

Das Wochenende bringt leichten Regen nach Artà, wobei die Temperaturen auf 16°C am Samstag und 15°C am Sonntag fallen. Dies könnte eine gute Gelegenheit sein, einige der kulturellen Angebote Artàs zu erkunden oder sich in einem der zahlreichen Cafés zu entspannen.

Erholung in Sicht

Zum Start in die neue Woche am Montag begrüßt uns Artà wieder mit ein paar vereinzelten Wolken, bei einer angenehmen Temperatur von 17°C und einer frischen Brise.

Markante Wetterinformationen:

Fazit: Die ideale Woche für Outdoor-Aktivitäten

Die vor uns liegende Woche in Artà ist wie gemacht für alle, die das schöne Wetter im Freien genießen möchten. Nur das Wochenende verlangt nach einem Regenschirm, aber auch dies bietet sich perfekt für gemütliche Stunden in intimer Atmosphäre an. Planen Sie Ihre Aktivitäten im Voraus, um das Beste aus dieser wunderbaren Woche auf unserer liebsten Baleareninsel herauszuholen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:23:41. +++