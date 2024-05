Sonnige Aussichten und milde Regentage: Das Wetter in Lloret de Vistalegre vom 9. bis 16. Mai 2024 (9.5.2024)

Die Wetterwoche in Lloret de Vistalegre: Von strahlendem Sonnenschein bis zu leichten Regenschauern

Als eine beliebte Urlaubsdestination lockt Lloret de Vistalegre regelmäßig Besucher an, die sich nicht nur am Charme der Stadt, sondern auch am typisch mediterranen Klima erfreuen können. Die kommende Woche verspricht eine Reihe von Tagen, an denen Sie die Sonnenbrille kaum aus der Hand geben werden, unterbrochen von milden Regentagen, die der Landschaft ihren charakteristischen Glanz verleihen.

Hochsommerliches Flair mit strahlendem Himmel

Donnerstag, 9. Mai 2024: Der Tag empfängt uns mit einem klaren Himmel und einer behaglichen Temperatur von 25°C. Ein sanfter Wind von 3 km/h sorgt für eine erfrischende Brise. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 25%, und der Luftdruck zeigt stabile 1019 hPa an. Bei Sonnenaufgang um 4:39 Uhr erwachen und den Tag bis zum Sonnenuntergang um 18:49 Uhr in vollen Zügen genießen. Freitag, 10. Mai 2024: Die Temperaturen steigen leicht auf 26°C, und der Himmel bleibt klar. Mit einem leichten Wind von 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 26% bleibt das Wohlfühlklima erhalten. Der Luftdruck verharrt bei 1019 hPa, und Sonnenanbeter können sich auf einen langen Tag freuen, der bereits um 4:38 Uhr beginnt und um 18:50 Uhr endet. Samstag, 11. Mai 2024: Ein weiterer Tag unter dem strahlenden Himmel von Lloret de Vistalegre mit 26°C und einem leichten Wind von 5 km/h. Eine geringfügige Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 27% und ein beständiger Luftdruck von 1019 hPa versprechen einen angenehmen Tag, der um 4:37 Uhr mit dem Sonnenaufgang beginnt und um 18:51 Uhr beim Sonnenuntergang ausklingt.

Wechselhaftere Bedingungen zum Wochenende

Sonntag, 12. Mai 2024: Zum Start in die neue Woche zeichnet sich eine leichte Wetteränderung ab. Trotz einer Höchsttemperatur von 27°C, sorgen dichtere Wolken für überzogenes Wetter. Die Windstärke bleibt moderat bei 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck nehmen ab und weisen 25% bzw. 1016 hPa auf. Der Tag wird von der Sonne um 4:36 Uhr begrüßt und um 18:52 Uhr sanft verabschiedet. Montag, 13. Mai 2024: Zu Beginn der Woche ziehen vereinzelte Wolken auf, dennoch bleibt es mit 27°C sommerlich warm. Der Wind frischt auf 6 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 28%. Mit einem Luftdruck von 1011 hPa könnten sich die Bewölkungen verstärken. Der sonnige Tag beginnt früh um 4:35 Uhr und geht bis 18:53 Uhr. Dienstag, 14. Mai 2024: Ein sanfter Klimawandel kündigt sich mit leichten Regenschauern und einer Temperatur von 19°C an. Der Wind nimmt leicht zu und erreicht eine Geschwindigkeit von 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 45% ansteigt. Der Tag wird von einem Luftdruck von 1012 hPa begleitet. Trotz der Regenschauer ist die Natur bei Sonnenaufgang um 4:34 Uhr zu bewundern und verabschiedet sich abends um 18:54 Uhr.

Mittwoch, 15. Mai 2024: Weiterhin sorgen leichte Regenschauer für eine Abkühlung, und die Temperaturen erreichen 21°C. Der Wind bleibt bescheiden bei 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit zeigt sich bei 40%. Der Luftdruck stabilisiert sich wieder bei 1012 hPa. Sonnenaufgang und -untergang zelebrieren den Tag von 4:33 Uhr bis 18:55 Uhr. Donnerstag, 16. Mai 2024: Die Woche endet mit ähnlichen Wetterbedingungen: leichtem Regen, bequemen 22°C und einem gedämpften Wind von 3 km/h. Die gleich bleibende Luftfeuchtigkeit von 40% und der Luftdruck von 1014 hPa runden die Woche ab. Der Tag in Lloret de Vistalegre beginnt um 4:32 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:56 Uhr.

Die Wetteraussichten für Lloret de Vistalegre zeigen, wie sich die Stadt auf eine helle und sonnige Woche einstellt, bevor sie in eine Phase wechselhafter Wetterbedingungen übergeht. Diese wechselhafte Mischung bietet die Gelegenheit, sowohl die warmen sonnigen Tage zu nutzen als auch die frische Luft der Regentage zu genießen. Die perfekte Balance für einen erfüllten Mallorca-Aufenthalt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:34:48. +++