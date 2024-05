Sonniges Wetter und leichte Regenfälle: Die Wetterprognose für Alaró, 9. - 16. Mai 2024 (9.5.2024)

Wetteraussichten für Alaró - Eine sonnige Woche mit einem Feuchtigkeitsanstieg

Der Frühling auf Mallorca zeigt sich in Alaró von seiner besten Seite: klare Himmel und angenehmen Temperaturen zeichnen die kommenden Tage aus, bis leichte Regenfälle gegen Ende der Woche unsere Aufmerksamkeit erfordern. Hier erfahren Sie, was Sie in der Zeit vom 9. bis 16. Mai 2024 in Bezug auf das Wetter in Alaró erwarten können.

Sonniger Start in die Woche

Der Mittwoch, 9. Mai 2024, begrüßt die Bewohner und Besucher von Alaró mit einem klaren Himmel, einer angenehmen Temperatur von 24°C und leichten Winden um 3 km/h. Ein perfekter Tag, um die zahlreichen Outdoor-Aktivitäten zu genießen, die Mallorca zu bieten hat. Der Donnerstag, 10. Mai, zeigt sich mit ähnlichen Bedingungen und erreicht sogar eine Höchsttemperatur von 26°C, was die Herzen aller Sonnenanbeter höher schlagen lässt.

Leicht bewölkt, doch weiterhin warm

Der Freitag, 11. Mai, wird von vereinzelten Wolken begleitet, doch mit einer Höchsttemperatur von 27°C bleibt es angenehm warm. Am Samstag, 12. Mai, intensivieren sich die Wolkenformationen zu einer geschlossenen Wolkendecke, allerdings ohne einen spürbaren Temperaturrückgang, somit bleibt es bei erfreulichen 26°C.

Wolkenbruch und Temperaturwechsel

Ab Sonntag, 13. Mai, ziehen dichtere Wolken auf, die jedoch mit einer stabilen Temperatur von 26°C einhergehen. Dies ändert sich mit Beginn der neuen Woche: Der Montag, 14. Mai, bringt leichten Regen und einen Temperaturabfall auf 19°C mit sich, was uns veranlasst, unsere Kleidung entsprechend anzupassen. Dieser tendenziell kühlere und feuchtere Trend setzt sich am Dienstag und Mittwoch fort, mit Temperaturen um 20°C bzw. 21°C und weiterhin leichten Niederschlägen.

Wetterzusammenfassung für die kommende Woche in Alaró

Die Meteo-Daten versprechen eine Woche, die Sonnenstrahlen und leichte Schauer in Einklang bringt, mit Temperaturen, die von 24°C zu Beginn der Woche bis auf gemäßigte 19°C zurückgehen. Die Luftfeuchtigkeitswerte bleiben gering, bevor sie gegen Ende der Woche ansteigen. Während die Sonnenaufgänge und -untergänge in dieser Periode allmählich früher beziehungsweise später eintreten, zeigen sich Veränderungen in den klimatischen Bedingungen, die typisch für das mallorquinische Frühjahr sind.

