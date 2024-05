Sonniges Wetter und steigende Temperaturen in Petra: Die Wetterprognose vom 9. bis zum 16. Mai 2024 (9.5.2024)

Sonne pur und frühlingshafte Temperaturen: Ihre Wetteraussicht für Petra

Die kommende Woche in Petra auf Mallorca präsentiert sich von ihrer besten Seite. Sonnenanbeter und Frühlingsgenießer dürfen sich auf eine Periode mit klarem Himmel und milden bis warmen Temperaturen freuen, die für optimale Bedingungen sorgen, um die schöne Region ausgiebig zu erkunden und das mediterrane Leben zu genießen.

Wetterübersicht für Petra

Am Donnerstag, den 9. Mai 2024, starten wir mit heiteren 25°C und einem klaren Himmel in die Woche. Eine leichte Brise bei nur 8 km/h Wind sorgt für eine frische Brise, ohne zu stören. Mit einer relativen Feuchtigkeit von nur 12% und einem Luftdruck von 1013 hPa ist zudem eine angenehme Atmosphäre garantiert.

Der Freitag steigert sich zu einem kleinen Höhepunkt der Woche mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen, die auf bis zu 29°C klettern. Dank des klaren Himmels und einer Rückgang der Windgeschwindigkeit auf 7 km/h wird es ein perfekter Tag, um Strand und Natur zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 10% weiterhin gering, und der Luftdruck sinkt leicht auf 1010 hPa.

Das Wochenende läutet der Samstag mit 26°C und einer kleinen Zunahme an Bewölkung ein, doch Regenschirme dürfen getrost zuhause bleiben. Der Wind nimmt leicht zu auf 9 km/h, und die Feuchtigkeit steigt auf 16% an. Der Luftdruck erholt sich wieder ein wenig auf 1012 hPa und befindet sich somit im angenehmen Bereich.

Der Sonntag und der Montag zeigen sich mit einer Mischung aus Sonne und Wolken bei 19°C bzw. 15°C. Der Wind bleibt mit 8-11 km/h moderat. Die Feuchtigkeit nimmt spürbar zu und erreicht am Montag ihren Höhepunkt der Woche bei 53%, was für ein spürbar frischeres Klima sorgt.

In der zweiten Wochenhälfte steigen die Temperaturen erneut an. Am Dienstag und Mittwoch erwarten uns heitere 17°C und 22°C bei klarer Sicht und ruhigem Wetter. Die Feuchtigkeit sinkt wieder, und der Wind stellt kaum spürbare 5 km/h dar.

Ein besonderes Highlight wird der Donnerstag, der 16. Mai, mit Temperaturen, die auf angenehme 25°C klettern und somit perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bieten. Der windbewegte, klare Himmel und eine niedrige Luftfeuchtigkeit von 17% runden die Woche positiv ab.

Mit Sonnenauf- und -untergängen, die sich jeweils um wenige Minuten verschieben – beginnend bei 02:48 Uhr für den Sonnenaufgang und 16:21 Uhr für den Sonnenuntergang am Donnerstag – können sowohl Frühaufsteher als auch Nachtschwärmer die langsam länger werdenden Tage in Petra voll auskosten.

Fazit

Die Wetterprognose für Petra steht ganz im Zeichen des Frühlings: Angenehme Temperaturen, viel Sonnenschein und wenig Niederschlag bieten ideale Bedingungen für Urlauber und Einheimische gleichermaßen, um die Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

