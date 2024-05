Strahlende Aussichten für Consell: Eine Woche voller Sonnenschein und leichter Regenschauer (9.5.2024)

Das perfekte Wetter für Unternehmungen im Freien: Sonnige Tage erwarten Consell

Die Sonne verwöhnt die Region rund um Consell auf Mallorca mit einem fast ungetrübten Himmel und angenehmen Temperaturen, die für Freizeitaktivitäten im Freien einladen. Die kommende Woche bietet eine perfekte Mischung aus Sonne und leichten Regenschauern, die für eine frische Brise sorgen werden. Ideal, um die Natur der Insel in vollen Zügen zu genießen.

Lichtdurchflutete Morgen und lauschige Abende für Consell

Bei einem Blick auf den aktuellen Wetterbericht erstrahlen die kommenden Tage für Consell in prächtigem Licht. Die Temperaturen werden tagsüber bis zu 27°C erreichen und in den Abendstunden auf behagliche 20°C abkühlen. Mit einer variablen Brise zwischen 2 und 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von rund 26% bis 45% lässt sich eine entspannte Zeit im Freien planen.

Eine Mischung aus klarem Himmel und leichten Regenwolken

Die Woche startet mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die am 9. Mai 2024 bis zu 24°C erreichen. Dieser Trend setzt sich mit leichten Variationen fort: Während der Großteil der Woche absolutes Strandwetter mit sich bringt, dürfen Spaziergänger und Sonnenhungrige sich an einem größtenteils wolkenlosen Himmel erfreuen. An den letzten Tagen ziehen leichte Regenschauer auf, die aber der gooden Stimmung keinen Abbruch tun werden.

Wetterdetails für die kommende Woche in Consell

Vorausschau auf das Wochenende in Consell: Zwischen Sonnenstrahlen und Tropfen

Das Wochenende bietet eine charmante Mischung aus Sonne und Regen. Während die ersten Tage vornehmlich im Zeichen der Sonne stehen, laden später leichter Regen und angenehme Temperaturen zu gemütlichen Stunden in den zahlreichen Cafés und Bistros von Consell ein. Die frühe Sonnenaufgangszeit um 4:35 Uhr und der späte Sonnenuntergang um 18:55 Uhr sorgen für lange und erlebnisreiche Tage unter dem Himmel Mallorcas.

