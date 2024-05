Strahlender Sonnenschein und ansteigende Temperaturen: Die Wetteraussichten für Búger (09.05.24 bis 16.05.24)

Die Einwohner und Besucher von Búger können sich auf eine herrliche Woche mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen freuen. Hier ist Ihr umfassender Wetterbericht für Búger für die nächsten sieben Tage, der Ihnen dabei helfen wird, Ihre Aktivitäten unter dem blauen Himmel Mallorcas zu planen.

Wetterprognose vom 09.05.2024 bis zum 16.05.2024

Beginnend mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen, zeigt sich das Wetter in Búger von seiner besten Seite. Die Woche startet mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 24°C am Donnerstag, dem 9. Mai. Von Frischwasserliebhabern geschätzt, bleibt der Wind am Donnerstag mäßig mit Geschwindigkeiten von bis zu 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei niedrigen 32% liegt.

Die Sonne begrüßt uns früh um 4:39 Uhr und verabschiedet sich spät um 18:49 Uhr, was verspricht, dass dieser Tag mit langem Sonnenlicht für Outdoor-Aktivitäten genutzt werden kann. Der Freitag setzt diese sonnige Tendenz fort und überrascht mit ähnlichen Bedingungen.

Am Wochenende, beginnend mit dem 11. Mai, kratzt das Thermometer an der 26°C Marke. Mit klarer Sichtbarkeit und der Möglichkeit für längere Ausflüge in die Natur von Búger – es ist die perfekte Zeit, um die mallorquinische Landschaft in ihrer vollen Blüte zu erleben.

Der Beginn der nächsten Woche bringt eine leichte Veränderung des Wetters. Am Dienstag, dem 12. Mai, sieht der Himmel überwiegend bewölkt aus, gefolgt von verstreuten Wolken am Mittwoch, allerdings bei immer noch warmen Temperaturen um die 27°C.

Der 14.05. jedoch lässt etwas Regen auf uns herab, der die Natur erfrischen wird. Abkühlung bringt auch die Temperatur, die auf milde 18°C fällt. Lichtregen wird weiterhin über Búger verteilt sein, mit Temperaturen, die sich um 20°C herum einpendeln werden und einem gemäßigten Wind, der alle Segler und Wassersportler ansprechen wird, zumal sich die Feuchtigkeit bei angenehmen 44% bewegt.

Zum Abschluss der Woche müssen sich die Einwohner von Búger auf weitere leichte Regenfälle einstellen, die Temperaturen bleiben jedoch mit 20°C recht angenehm. Der Wind bleibt sanft und die relative Feuchtigkeit steigt leicht an.

Es sieht nach einer fantastischen Woche in Búger aus, mit vielen Gelegenheiten, die Natur und das schöne Wetter zu genießen, bevor der Regen für frische Abwechslung sorgt.

Zusammenfassung der Wetterbedingungen in Búger

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:25:38. +++