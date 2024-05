Strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen: 7-Tage-Wettervorhersage für Vilafranca de Bonany (9.5.2024)

Unverkennbare Frühlingsstimmung in Vilafranca de Bonany

Die malerische Ortschaft Vilafranca de Bonany auf Mallorca erwartet eine Woche voller freundlichem Wetter und angenehmen Temperaturen, die für Aktivitäten im Freien geradezu einladen. Hier finden Sie eine detaillierte Zusammenfassung der Wetteraussichten für die kommende Woche, damit Sie Ihre Pläne bestens darauf abstimmen können.

Sonnige Aussichten und stabile Temperaturen

Vom 9. Mai bis zum 11. Mai 2024 bleiben die Tage in Vilafranca de Bonany von klarem Himmel und Sonnenschein dominiert. Die Temperaturen liegen konstant bei etwa 24°C, ideal für Ausflüge in die Natur oder erholsame Stunden am Strand. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit um die 35% erwarten Sie perfekte Bedingungen für angenehmes Wetter. Leichte Veränderung in der zweiten Wochenhälfte

Am 12. Mai zieht eine leichte Bewölkung auf, und die Temperaturen steigen leicht auf 25°C. Diese Bewölkung weicht am 13. Mai teilweise, um einigen Sonnenstrahlen Platz zu machen, bei 26°C. Am 14. und 15. Mai können wir dann mit etwas Regen rechnen, die Temperaturen fallen auf 19°C bzw. 20°C am nächsten Tag. Trotz der Regenschauer bleibt es mit leichtem Wind angenehm mild.

Stabilisiertes Wetter zum Wochenende

Zum Abschluss der Woche, am 16. Mai, lockern sich die Regenwolken auf und geben den Blick auf einen himmel mit vereinzelten Wolken frei. Die Temperaturen klettern wieder auf freundliche 21°C, und die Windverhältnisse bleiben weiterhin günstig.

Planen Sie Ihre Woche in Vilafranca de Bonany also mit dem Wissen, dass das Wetter größtenteils auf Ihrer Seite steht. Vergessen Sie nicht Ihre Sonnenbrille für die sonnigen Tage und einen Regenschutz für die kurzen Schauer Mitte der Woche, denn auch diese können ihren Reiz haben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:51:40. +++