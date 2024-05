Strahlendes Wetter für Santa Margalida – Klare Aussichten vom 9. bis 16. Mai 2024 (9.5.2024)

Paradiesische Wetterbedingungen in Santa Margalida

Die kommende Woche in Santa Margalida bringt sonnenhungrigen Bewohnern und Besuchern der malerischen Gemeinde auf Mallorca Grund zur Freude. Mit einem durchgängigen strahlenden Himmel und Temperaturen, die einen Hauch des bevorstehenden Sommers verspüren lassen, präsentiert sich das Wetter von seiner besten Seite.

Die Wettervorhersage vom 9. bis 16. Mai 2024

Anfang der Woche können Sie sich über klaren Himmel und gemäßigte Temperaturen um die 22 Grad Celsius erfreuen, während sanfte Brisen durch die Luft wehen. Die Tage klingen mit malerischen Sonnenuntergängen aus, die bereits um 18:49 Uhr einsetzen und sich Tag für Tag um eine Minute nach hinten verschieben.

Die Luftfeuchtigkeit bleibt angenehm und der Luftdruck konstant, was zusammengenommen ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten oder entspannte Stunden am Strand von Santa Margalida schafft. Ihr Sonnenauf- und -untergangsplaner: Bereiten Sie sich darauf vor, dass die Sonne bereits um 4:38 Uhr am Morgen ihren ersten Gruß sendet und erst gegen 18:55 Uhr am Abend ihre Abschiedsrunde dreht.

Zum Wochenende hin wechselt das Wetterbild leicht. Die Wolken nehmen zu und gipfeln schließlich in leichten Regenschauern, die jedoch mit milden 17 bis 19 Grad Celsius immer noch ein spürbares Frühlingsgefühl vermitteln. Der Wind bleibt konstant leicht, lässt also keine stürmischen Überraschungen erwarten.

Ein Blick auf das Wochenende in Santa Margalida

Das Wochenende könnte mit leichtem Regen und einer frischen Brise einen perfekten Grund liefern, Santa Margalidas Cafés und Restaurants zu besuchen oder in den bunten Boutiquen zu stöbern. Trotz der kleinen Schauer bleibt es warm, was die Option offen hält, die historischen Sehenswürdigkeiten zu erkunden oder einfach die Natur Mallorcas zu genießen.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Wetterlage in Santa Margalida in der Woche vom 9. bis zum 16. Mai 2024 vielfältige Möglichkeiten bietet, um jeden Tag voll auszukosten, egal, ob mit Sonnenbrille oder einer gemütlichen Regenjacke.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:45:53. +++