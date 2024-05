Wetter Andratx (09.05.2024 bis 16.05.2024): Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer

Wöchentliche Wettervorhersage für Andratx auf Mallorca

In der malerischen Gemeinde AndratxAndratx auf Mallorca erwartet Einwohner und Urlauber eine Woche voller sonniger Momente und einiger Regenschauer. Hier ist Ihre detaillierte Wetterprognose für den Zeitraum vom 09. Mai 2024 bis zum 16. Mai 2024.

Sonnige Tage und klare himmlische Ansichten

Der Start in die Woche wird von klarem Himmel dominiert. Am Donnerstag, den 9. Mai, und am Freitag, den 10. Mai, genießen Sie bei 18°C viel Sonne und kaum Wolken – perfekt für einen Ausflug an die herrlichen Strände von Andratx. Das Wetter ist stabil mit einem sanften Wind von 5 km/h am Donnerstag und nur 3 km/h am Freitag, was zu einem ruhigen Meer und idealen Bedingungen für Wassersportaktivitäten führen kann.

Das Wochenende beginnt mit scattered clouds am Samstag, den 11. Mai, und die Temperaturen steigen leicht auf 19°C an. Der Sonntag bleibt mit überwiegend overcast clouds etwas bedeckt, behält jedoch die angenehmen 19°C bei. Eine leichte Brise begleitet das Wochenende und sorgt für eine erfrischende Abwechslung.

Leichte Regenschauer als Vorbote des Frühlings

Die neue Woche beginnt mit broken clouds am Montag, den 13. Mai, doch die Temperaturen halten sich weiterhin stabil bei 19°C. Am Dienstag und Mittwoch nimmt die Wolkenbedeckung zu und bringt leichten Regen mit sich. Dennoch bleibt das Thermometer wohlwollend bei 17°C stehen. Ein perfekter Zeitpunkt, um die kühle Frühlingsbrise zu genießen und die vielfältige Natur von Andratx zu erkunden.

Zum Ende des Berichtszeitraums klart der Himmel wieder etwas auf, und am Donnerstag, den 16. Mai, sind nur scattered clouds zu erwarten. Bei milden 17°C und leichtem Wind kann man die vielen Freizeitangebote der Region ungestört wahrnehmen.

Mit einer moderaten Luftfeuchtigkeit und durchweg angenehmen Luftdruckwerten wird die anstehende Woche sicherlich für viele fröhliche Gesichter auf Mallorca sorgen. Die Sonnenauf- und -untergänge erfolgen zunehmend früher und später, was längere Tage und mehr Zeit für Aktivitäten im Freien verspricht.

Resümee der Wetterlage in Andratx

Andratx bietet in der kommenden Woche viel Sonnenschein, angenehme Temperaturen und nur sporadisch Niederschlag. Planen Sie Ihre Aktivitäten im Freien auf Basis dieser zuverlässigen Wetterprognose und genießen Sie die vielfältigen Momente, die Ihnen Andratx in dieser Frühlingswoche zu bieten hat!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:22:21. +++