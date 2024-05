Wetter in Selva, Mallorca: Sonne und milde Temperaturen bis zur Wochenmitte, danach Regenschauer (9.5.2024)

Aktuelle Wetterlage und Vorhersage für Selva, Mallorca

Die kommenden Tage in Selva auf Mallorca sehen trocken und sonnig aus mit einem klaren Himmel, bevor in der zweiten Wochenhälfte einige Wolkenschichten aufziehen und zu leichten Regenfällen führen. Mit dieser Wetterentwicklung ist die perfekte Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten gegeben, und die Einwohner sowie Besucher können die warmen Frühlingstage genießen.

Sonnige Aussichten bis Mittwoch

Am 09.05.2024 erwacht Selva mit einem bilderbuchmäßigen, klaren Himmel, dabei erreicht das Thermometer tagsüber angenehme 24 Grad Celsius. Ein leichter Wind von nur 5 km/h wird für eine angenehme Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei niedrigen 30 Prozent liegt.

Die folgenden Tage, 10. und 11. Mai, setzen das Muster fort, mit Höchstwerten von 25 bis 26 Grad und klarem bis leicht bewölktem Himmel, durch den die Sonne ihre Strahlen sendet. Früh aufstehen lohnt sich, um den spektakulären Sonnenaufgang um etwa 4:38 Uhr mitzuerleben, der sich nahtlos in lange, lichtdurchflutete Tage bis zum Sonnenuntergang gegen 18:51 Uhr verwandelt.

Wetterumschwung ab Donnerstag

Ab Donnerstag, den 12.05.2024, kündigt sich mit bedecktem Himmel eine Wetteränderung an. Die Temperaturen halten sich mit rund 27 Grad jedoch weiterhin auf einem komfortablen Niveau. Das Barometer zeigt einen leichten Druckabfall auf 1016 hPa an, und die Luftfeuchtigkeit steigt etwas an, bleibt jedoch bei tolerablen 29 Prozent.

Der 13. Mai bringt zwar aufgelockerte Bewölkung mit sich, doch das Quecksilber zeigt weiterhin sommerliche 27 Grad an. Die frische Brise mit 4 km/h trägt zum entspannten Wettergefühl bei.

Regenschauer zum Wochenende

Zum Start in das Wochenende fällt das Wetter in Selva etwas feuchter aus. Ab Freitag, dem 14. Mai, ziehen leichte Regenschauer auf, die auch am Samstag und Sonntag mit uns bleiben werden. Die Temperaturen kühlen ab auf 18 bis 20 Grad, während die Feuchtigkeit steigt – perfekte Bedingungen für die Natur, die diese Zeit für das Wachstum nutzen wird. Die kommenden Tage sind also ideal geeignet, um gemütliche Stunden in einem Café zu verbringen oder die Mallorca Indoor-Aktivitäten zu erkunden.

Die Regenschirm-Piktogramme im Kalender können getrost herausgesucht werden, denn die leichten Regenfälle am 14., 15. und 16. Mai bringen Abwechslung in das sonst so trockene Klima Mallorcas.

Fazit zur Wetterlage in Selva

Die kommende Woche in Selva zeigt, wie abwechslungsreich das Frühlingswetter auf Mallorca sein kann – von strahlendem Sonnenschein bis zu erfrischenden Regenschauern. Es bleibt genug Zeit zum Genießen der wärmeren Temperaturen, bevor die Inselbewohner und Gäste ihre Pläne für Aktivitäten im Trockenen schmieden. Behalten Sie die wetterbedingten Änderungen gut im Auge, um das Beste aus der kommenden Woche zu machen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:47:37. +++