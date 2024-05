Wetter in Sóller: Strahlender Sonnenschein und leichte Regenschauer – Das Wetter vom 9. Mai bis zum 16. Mai 2024 (9.5.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Sóller: Sonnige Aussichten mit vereinzelten Regentagen

Sóller, das idyllische Städtchen im Herzen der Tramuntana, empfängt seine Besucher auch in der kommenden Woche mit angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel. Die Wetterprognosen für Sóller versprechen einige perfekte Tage für alle Sonnenanbeter und Outdoor-Begeisterten. Dieser Artikel gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über das Wetter in Sóller vom 9. bis zum 16. Mai 2024.

Wetterübersicht für die Woche vom 9. Mai bis zum 16. Mai 2024

Beginnen wir mit den klaren, sonnigen Tagen: Der 9. und 10. Mai präsentieren sich mit Temperaturen von 22°C bzw. 24°C und einer kaum spürbaren Brise. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt dabei angenehm niedrig zwischen 39% und 47%, was die Tage angenehm trocken macht. Unterstützt durch einen stabilen Luftdruck von um die 1020 hPa und Sonnenaufgangszeiten kurz vor halb fünf morgens, können Frühaufsteher die ruhige Morgenluft genießen und das Zwitschern der Vögel ungestört erleben.

Am 11. Mai gesellen sich vereinzelte Wolken zum vorher klaren Himmel, lassen aber dennoch genug Sonne durch, um die Temperaturen auf behagliche 25°C zu bringen. Mit ähnlichen klimatischen Bedingungen wartet der 12. Mai auf, an dem sich lediglich die Wolkendecke verstärkt und den Himmel bedeckt hält – perfekt, um die Mittelmeersonne etwas abzumildern und die landschaftliche Schönheit Sóllers ohne Blendung zu erkunden.

Die Wetteränderung kündigt sich mit dem 13. Mai an, denn die unbeständigeren Wolkenformationen bringen mit sich eine leichte Steigerung der relativen Feuchtigkeit. Dennoch bleibt die Temperatur mit 25°C angenehm warm. Um den 14. Mai herum sollten Spaziergänge wohlüberlegt sein, denn leichter Regen ist zu erwarten, und die Temperaturen fallen auf 19°C. Der Regenschauer bleibt uns bis zum 15. Mai erhalten und kühlt die Atmosphäre auf 18°C ab.

Der Ausgleich folgt am 16. Mai, an dem der Regen nachlässt und die Temperaturen wieder auf 20°C ansteigen. Auch der Wind bleibt mit 2 bis 4 km/h sehr mäßig, was die feuchtere Luft nach den Regentagen erfrischend macht.

Empfehlungen für die Wetterlage in Sóller

Angesichts dieser erfreulichen Wetteraussichten empfiehlt es sich, die Vielfalt der Outdoor-Aktivitäten in Sóllers reizvoller Umgebung zu nutzen. Die Mischung aus Sonne und Wolken bietet die perfekte Kulisse für Wanderungen, Radtouren und Stadtbummel. Trotz der gelegentlichen Regentage bleibt das Klima auf Mallorca angenehm und ermöglicht es Ihnen, die zahlreichen malerischen Cafés und Restaurants zu genießen. Vergessen Sie jedoch nicht, für die regnerischen Tage einen Schirm einzupacken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:49:56. +++