Wetter Marratxí 9.5.2024 bis 16.5.2024: Sonnige Aussichten und leichte Regentage (9.5.2024)

Mallorca Wetterupdate: Idyllisches Wetter in Marratxí mit vereinzelten Regenschauern

Die Bewohner und Besucher von Marratxí können sich auf eine wundervolle Woche mit herrlichem Frühlingswetter freuen, unterbrochen von leichten Regentagen zur Erfrischung der üppigen mallorquinischen Landschaft.

Marratxí Wetter ab heute: Klarer Himmel und angenehme Brise

Heute, den 9. Mai 2024, präsentiert Marratxí einen klaren Himmel und eine Höchsttemperatur von angenehmen 23°C. Mit einer sanften Brise von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 38% erwartet die Einheimischen und Urlauber ein beinahe perfekter Tag. Der Luftdruck liegt bei 1020 hPa, ideal für ausgedehnte Spaziergänge und Freiluftaktivitäten.

Die Sonne begrüßt uns früh um 4:40 Uhr und wird uns bis zum Sonnenuntergang um 18:50 Uhr begleiten.

Wettertrend für Marratxí bis zum 16. Mai 2024

Die kommenden Tage bleiben größtenteils ähnlich angenehm, mit einem kleinen Höhepunkt am 11. Mai, an dem die Temperaturen auf bis zu 26°C klettern. Wir erwarten einen leichten Bewölkungszuwachs, der den Himmel mit zarten Wolkenschleiern dekoriert. Die folgenden Tage zeigen sich mit 24°C und einer Mischung aus überzogenen und teilweise bewölkten Himmeln, bevor am 14. Mai die ersten Regentropfen fallen.

Der leichte Regen, der ab dem 14. Mai einsetzt, signalisiert einen sanften Übergang in eine etwas kühlere Phase, mit Tagestemperaturen von etwa 20°C. Die Natur wird die lebensspendende Feuchtigkeit willkommen heißen und das Wachstum der lokalen Flora anregen. Trotz des Regens, bleibt der Wind moderat und die Sonnenauf- und -untergangszeiten dehnen sich allmählich aus.

Ausblick und Tipps für Residenten und Urlauber auf Mallorca

Für jene, die Outdoor-Aktivitäten planen, bleibt zu sagen, dass die Bedingungen für Wanderungen, Radfahren oder Küstenerkundungen in den nächsten Tagen ideal sind. Die wenigen Regentage können für kulturelle Erkundungen oder entspannte Momente in den gemütlichen Cafés und Restaurants von Marratxí genutzt werden.

Die gesamte Woche bietet eine makellose Gelegenheit, um das belebende Frühlingswetter Mallorcas zu genießen und Marratxís Charme in vollen Zügen zu erleben.

