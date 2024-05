Wetter Portocolom: Sonnenschein und vereinzelte Regentage in der 7-Tage-Vorschau (09.05.24 - 16.05.24)

Strahlender Sonnenschein dominiert die Wetterlage in Portocolom

Portocolom erfreut seine Bewohner und Besucher mit einem klar strukturierten Frühling. Die kommende Woche bietet ideale Bedingungen für eine Vielzahl von Aktivitäten unter freiem Himmel, mit nur vereinzelten Tagen, die Regenschauer prognostizieren.

Die Wetterprognose für Portocolom im Überblick

Beginnend mit dem 9. Mai 2024 winkt uns ein Tag mit klar blauem Himmel zu. Die Temperaturen steigen behaglich auf 21°C, während eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von etwa 5 km/h die Luft frisch hält. Die Luftfeuchtigkeit zeigt sich mit 47% von ihrer angenehmen Seite, und der Luftdruck liegt stabil bei 1020 hPa. Ein Sonnenaufgang um 4:38 Uhr und ein Sonnenuntergang um 18:48 Uhr rahmen den Tag ein.

In den darauf folgenden Tagen bleibt es weitgehend heiter mit klarem Himmel und Temperaturen, die sich um die 20°C einpendeln, ideal für ausgedehnte Spaziergänge entlang der Küste Portocoloms oder für den ersten Kaffee des Tages in einem der gemütlichen Cafés.

Ein kurzer Blick auf die Wetterentwicklung

Am 12. und 13. Mai erwartet die Einwohner und Gäste von Portocolom ein geringfügiger Umschwung – der Himmel zeigt sich bedeckt, und leichte Böen können das Wasser in der Hafenbucht kräuseln. Doch selbst an diesen Tagen wird die kühlere Luft von maximal 22°C und einer höheren Luftfeuchtigkeit um 62% den Aufenthalt im Freien nicht trüben.

14. und 15. Mai: Diese Tage kündigen leichtere Regenfälle an, die wohl für einen stimmungsvollen Rhythmus auf den Dächern von Portocolom sorgen werden. Bei milder 18°C und darauf folgenden 17°C tritt der Frühling für einen Moment zurück, doch mit der Luftfeuchtigkeit auch um 65%, wird die Natur danach umso erstrahlender hervortreten.

Ab dem 16. Mai ist wieder mit einer Auflockerung der Bewölkung zu rechnen. Mit 18°C, einer angenehm frischen Brise und gemäßigter Luftfeuchtigkeit schließt die Wetterwoche harmonisch ab.

Wetter-Resümee für Portocolom

Ob Sie sich für einen Strandbesuch, eine Wanderung oder einfach nur für ein gelassenes Verweilen an der frischen Luft entscheiden, in Portocolom finden Sie in dieser Woche das perfekte Wetter dazu. Genießen Sie die milde Wärme, das sanfte Wogen des Meeres und die entspannte Atmosphäre in dieser bezaubernden Hafengegend Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:52:24. +++