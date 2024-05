Wetteraussichten für Banyalbufar: Sonnige Tage und leichte Regenschauer vom 9. bis 16. Mai 2024 (9.5.2024)

Prognose für das traumhafte Banyalbufar-Wetter in der zweiten Maiwoche

Die idyllische Gemeinde Banyalbufar an Mallorcas Nordwestküste erwartet in der kommenden Woche eine abwechslungsreiche Wetterlage. Sonnenanbeter und Freunde frischer Brisen kommen gleichermaßen auf ihre Kosten. Wir präsentieren Ihnen eine detaillierte Wettervorhersage vom 9. bis 16. Mai 2024, so können Sie Ihre Pläne optimal auf das Wetter abstimmen und jede Minute im schönen Banyalbufar genießen.

Aussichten für die sonnigen Tage in Banyalbufar

Donnerstag, 9. Mai 2024: Der Tag begrüßt Sie mit strahlendem Sonnenschein und einer angenehmen Tagestemperatur von 19°C. Der leichte Wind mit nur 4 km/h macht diesen Tag perfekt für eine ausgiebige Wanderung oder einen Stadtbummel durch das historische Ortszentrum. Ein klarer Himmel beschert uns eine niedrige Luftfeuchtigkeit von 59% und einen Druck von 1020 hPa.

Freitag, 10. Mai 2024: Ähnlich attraktiv präsentiert sich der Freitag. Mit 20°C und einem leichtem Wind von 3 km/h steht einem entspannten Tag am Strand nichts im Wege. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 53%, während der atmosphärische Druck konstant bei 1020 hPa verharrt.

Das Wochenendwetter in Banyalbufar

Samstag, 11. Mai 2024: Ein paar vereinzelte Wolken gesellen sich am Samstag zu uns, können aber die Sonne nicht verdrängen. Mit 21°C wird es der wärmste Tag der Woche. Der Wind zieht minimal an, bleibt aber mit 3 km/h angenehm sanft. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 60%, während der Druck auf 1019 hPa sinkt.

Sonntag, 12. Mai 2024: Das Wetter kündigt einen Wechsel an. Über den Tag hinweg breiten sich dichte Wolken aus, die Temperatur bleibt jedoch stabil bei 20°C. Mit einem Wind von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 62% gestaltet sich der Sonntag als ein gemütlicher Tag für Indoor-Aktivitäten.

Wettertendenz und Ausblick auf die neue Woche

Die neue Woche beginnt mit wechselhafter Bewölkung, jedoch weiterhin milden Temperaturen. Montag und Dienstag präsentieren sich mit gebrochenen Wolken und Werten um 21°C und 19°C. Ab Mittwoch sollten Sie jedoch einen Schirm zur Hand haben: Leichte Regenschauer lassen die Temperaturen auf 17°C sinken. Am Donnerstag bleibt es bei leichten Regenfällen, doch mit 18°C und ein paar Wolken am Himmel zeichnet sich auch schon wieder die Rückkehr zu angenehmerem Wetter ab.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bieten lange, genussvolle Tage in Banyalbufar, beginnend um etwa 4:34 Uhr und endend um 18:58 Uhr – ideal, um das malerische Dorf und seine Umgebung in vollen Zügen auszukosten.

Zusammenfassung der Wetterwoche in Banyalbufar

Ob Sie sich für Outdoor-Aktivitäten oder entspannte Tage am Meer entscheiden, das Wetter in Banyalbufar bietet Ihnen perfekte Bedingungen. Genießen Sie die klaren Tage und seien Sie vorbereitet auf leichte Regenschauer, die die schönen Momente auf der Insel nicht trüben sollten. Wir wünschen Ihnen eine wundervolle Woche in Banyalbufar!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:24:21. +++