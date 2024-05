Wetteraussichten für Calvià: Sonnige Tage und leichte Regenschauer erwarten Sie (9.5.2024)

Ausführliche Wettervorhersage für Calvià bis Mitte Mai 2024

Calvià auf Mallorca zeigt sich in den nächsten Tagen von einer vorwiegend freundlichen Seite. Der Frühling hat sich fest etabliert und beschert uns angenehme Temperaturen und überwiegend klaren Himmel. Ob Sie Ihre Tage am Strand verbringen oder die reizvolle Umgebung erkunden möchten, das Wetter spielt mit.

Das Wetter in Calvià vom 9. Mai bis zum 16. Mai 2024

Am Donnerstag, den 9. Mai, können Sie einen klaren Himmel mit Temperaturen um die 20°C genießen. Eine leichte Brise mit 5 km/h weht über die Insel, was die perfekte Gelegenheit für eine Wanderung oder einen Besuch im Café unter freiem Himmel bietet. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 52%.

Der 10. Mai begrüßt uns ähnlich freundlich mit klaren Bedingungen und Temperaturen ebenfalls um die 20°C. Der Wind beruhigt sich auf 3 km/h – ideal für eine ruhige Bootsfahrt entlang der Küste.

Am Wochenende, insbesondere am 11. Mai, gesellen sich einige vereinzelte Wolken am Himmel dazu, aber bei 21°C bleibt es angenehm warm. Der 12. Mai zeigt sich mit bedecktem Himmel, was jedoch keine Aussage über eine deutliche Temperaturänderung macht; es bleibt bei milden 20°C.

Die folgende Woche beginnt weiterhin mild: Am 13. Mai treten zerbrochene Wolken auf, doch die Temperaturen halten sich stabil bei 21°C. Aufgepasst am 14. und 15. Mai, denn leichter Regen kündigt sich an, auch wenn es mit 18°C relativ warm bleibt. Der Wind gestaltet das Ganze erträglich und sorgt für Frische.

Zum Abschluss unserer Wettervorschau wird es am 16. Mai wieder freundlicher mit vereinzelten Wolken, und das Thermometer zeigt angenehme 19°C an. Perfekt, um die Woche mit einem entspannten Tag im Freien zu beenden.

Mit dieser detaillierten Wetterprognose sind Sie bestens gerüstet für eine Planung Ihres Aufenthaltes in Calvià. Genießen Sie die Frühlingsstimmung auf Mallorca und lassen Sie sich von dem einen oder anderen Regentropfen nicht die Laune verderben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:26:43. +++