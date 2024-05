Wetterbericht Escorca: Sonne, leichte Wolken und kommende Regenschauer vom 9. bis 16. Mai 2024 (9.5.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Escorca

Escorca erlebt angenehme Frühlingstage: Der Wetterbericht verspricht für den Zeitraum vom 9. bis zum 16. Mai 2024 abwechslungsreiches Wetter in Escorca. Mit Temperaturen, die Frühlingsgefühle wecken, lädt das Wetter auf Mallorca ein, die Natur in vollen Zügen zu genießen.

Wetteraussichten für Escorca vom 9. bis 16. Mai 2024

Die Woche beginnt mit einem klaren Himmel. Am Donnerstag, den 9. Mai, dürfen Sie sich auf eine Höchsttemperatur von 20°C freuen, während der Wind leicht mit 4 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 41% eher gering, was zu einem angenehmen Klima beiträgt. Der Barometerstand von 1020 hPa deutet auf stabiles Wetter hin, ideal um die Außenbereiche von Escorca zu erkunden.

Am Freitag und Samstag, dem 10. und 11. Mai, bleibt es weiterhin sonnig mit klarem Himmel, und die Temperaturen steigen leicht auf 22°C an. Es herrscht eine leichte Brise (3 km/h), die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig an, und es zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel.

Der 12. Mai zeigt sich mit überzogenen Wolken, die jedoch die Temperaturen von 22°C nicht beeinträchtigen. An diesem Tag bleibt es weiterhin trocken, trotz der zunehmenden Bewölkung.

Zum Beginn der neuen Woche sind gebrochene Wolken zu erwarten, allerdings steigt das Thermometer am 13. Mai auf milde 23°C – die höchste Temperatur der Woche.

Die zweite Wochenhälfte bringt eine Veränderung: Ab 14. Mai ziehen Regenschauer auf, die Temperaturen sinken deutlich auf 15°C. Am 15. und 16. Mai klettert das Quecksilber leicht auf 16 und 17°C, doch weiterhin ist mit leichtem Regen zu rechnen.

Escorca: Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten

Die Sonne grüßt Sie in Escorca im Mai sehr früh – bereits gegen 4:39 Uhr am Morgen, und der Abend kann bis circa 18:57 Uhr mit Tageslicht genossen werden. Diese langen Tage bieten viel Zeit, das angenehme Wetter und die Natur Mallorcas zu genießen.

Resümee: Die kommende Woche in Escorca zeigt sich von ihrer schönsten Seite mit Sonnenschein und leichten Wolken, bevor zum Wochenende Regenschauer eintreffen. Es bietet sich also an, die ersten Tage der Woche für Outdoor-Aktivitäten zu nutzen und sich am Wochenende gemütlich zurückzuziehen und die frühlingshaften Regenklänge zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:30:50. +++