Wetterbericht Son Servera: Sonnige Aussichten und leichter Regen in Sicht (9.5.2024)

Wetteraussichten in Son Servera: Frühlingshafte Tage voraus

Ein Blick auf die Wettervorhersage ist unerlässlich, wenn Sie Ihre Aktivitäten auf der wunderschönen Insel Mallorca planen möchten. Für die Einwohner und Besucher von Son ServeraSon Servera präsentiert sich das Wetter in den kommenden Tagen überwiegend freundlich, mit einigen leichten Regenschauern zwischendurch.

Heiterer Himmel und milde Brisen

Den Start in die neue Woche markieren angenehme Temperaturen um 19°C und ein klarer Himmel, der perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Strandbesuche verspricht. Leichte Winde mit Geschwindigkeiten von etwa 7 km/h garantieren kühlende Brisen, während die Luftfeuchtigkeit bei erträglichen 59% liegt. Der Luftdruck hält sich stabil bei einem Wert von 1020 hPa.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: Hellen Genuss

Der 9. Mai 2024 begrüßt seine Bewohner bereits um 4:37 Uhr mit den ersten Sonnenstrahlen und bietet bis zum Sonnenuntergang um 18:48 Uhr reichlich Tageslicht.

Stabile Wetterlage die gesamte Woche

In der darauffolgenden Woche hält die angenehme Wetterlage an. Klarer Himmel und Temperaturen, die stetig um die 19°C verharren, sorgen für vergnügliche Frühlingstage. Geringfügige Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und des Luftdrucks spielen in der angenehm konstanten Witterung eine geringe Rolle.

Wochenmitte mit kleinen Abweichungen

Zum Mittwoch hin nehmen die Wolken zwar etwas zu, drastische Veränderungen bleiben jedoch aus. Die Temperaturen erreichen angenehme 20°C, während der Wind leicht auffrischt und die Luftfeuchtigkeit eine leichte Zunahme verzeichnet. Ein idealer Zeitpunkt für längere Spaziergänge oder eine entspannte Runde Golf.

Leichte Niederschläge als Abwechslung

Am Donnerstag und Freitag kündigt sich ein leichter Wetterumschwung an. Mit „light rain“ und einer Temperatur von 17°C bis 16°C sollten Besucher für kurze Schauer gerüstet sein, die eine willkommene Erfrischung bieten könnten. Der Wind bleibt dabei mäßig und die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht zu.

Wetterausklang mit positiven Aussichten

Die Wetterlage bessert sich zum Ende der Woche wieder, und es zeigen sich am Samstag nur „few clouds“ am Himmel von Son Servera. Mit einer erneuten angenehmen Temperatur von 18°C können Einwohner und Besucher gestärkt in das Wochenende starten.

Obwohl sich die Wetterbedingungen kurzfristig ändern können, bietet Ihnen diese Prognose eine solide Grundlage für Ihre Planung in Son Servera auf Mallorca. Genießen Sie die frühlingshaften Temperaturen und die frische Meeresbrise während Ihres Aufenthalts auf dieser traumhaften Insel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.5.2024, 01:50:33. +++