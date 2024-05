7-Tage-Wettervorhersage für Maria de la Salut: Sonnenschein und Wolken im harmonischen Wechselspiel (10.5.2024)

Das Wetter in Maria de la Salut - Ein Ausblick auf die kommenden Tage

Die malerische Idylle von Maria de la Salut auf Mallorca wird in der bevorstehenden Woche von einem abwechslungsreichen Wettergeschehen begleitet. Lassen wir uns von einem klaren Himmel in Begeisterung versetzen, während sich vereinzelte Wolken gemächlich über das zauberhafte Panorama schieben.

Sonniger Wochenstart mit klarer Sicht

Am Donnerstag, dem 10. Mai 2024, grüßt uns Maria de la Salut mit einem strahlenden Himmel ohne Wolken und einer angenehmen Temperatur von 24°C. Der Wind bewegt sich sanft mit nur 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit ein erfrischendes Niveau von 34% aufweist. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1019 hPa. Beginnen Sie den Tag mit der Sonne, die bereits um 4:37 Uhr den Tag erweckt und sich erst um 18:50 Uhr wieder verabschiedet.

Gemäßigte Bewölkung als Vorbote für mehr Abwechslung

Die Temperatur steigt am Freitag, den 11. Mai 2024, leicht an auf 25°C und es zeigen sich nur ein paar Wolken am Himmel. Der Wind bleibt moderat mit 6 km/h, und die sonstigen Wetterbedingungen spiegeln die des Vortags wider mit identischer Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Die Sonne geht auf um 4:36 Uhr und unter um 18:51 Uhr.

Allmähliche Zunahme der Wolkendecke

Das Wochenende setzt den Kurs fort und am Samstag, den 12. Mai, erwartet uns eine durchgehend bedeckte Wolkendecke bei einer Höchsttemperatur von 24°C. Mit einer geringfügig höheren Luftfeuchtigkeit von 38% und leichtem Wind von 4 km/h bleibt das Wetter angenehm. Nicht zu vergessen, dass der Sonnenaufgang und -untergang sich erneut um eine Minute nach vorne verlagern.

Höhepunkt der Wärme trotzt dichter Bewölkung

Einen besonderen Temperaturanstieg dürfen wir am Sonntag, den 13. Mai, erleben. Trotz der überwiegend bedeckten Himmel klettert das Thermometer auf 28°C – die höchste Temperatur der Woche. Mit einer wieder etwas niedrigeren Luftfeuchtigkeit und einem stabilen Wind ist dieser Tag ideal für ausgedehnte Spaziergänge und Genuss im Freien. Vergessen Sie nicht, den Sonnenaufgang um 4:34 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:53 Uhr zu bestaunen.

Wechselhaftes Bild zur Wochenmitte

Die Mitte der Woche zeigt sich etwas launisch. Am Montag, den 14. Mai, werden wir mit einer Temperatur von 20°C und dichter Bewölkung konfrontiert, was zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 60% führt. Der Wind frischt auf 8 km/h auf, und der Luftdruck fällt auf 1009 hPa. Wir genießen weiterhin lange Tage mit dem Sonnenaufgang um 4:34 Uhr und Sonnenuntergang um 18:54 Uhr.

Steigende Temperaturen und auflockernde Wolkenfelder

In Richtung Wochenende steigen sowohl die Temperaturen als auch die Laune: Am Dienstag, den 15. Mai, erleben wir 25°C unter teils bewölktem Himmel, begleitet von mildem Wind und geringer Luftfeuchtigkeit. Ein ideales Setting für jegliche Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel.

Konstant angenehmes Wetter als Ausklang

Ein steter Begleiter der Woche bleibt der überwiegend bedeckte Himmel, der sich bis zum 17. Mai 2024 hält. Aber nicht ohne uns zwischendurch mit 26°C unter aufgelockerten Wolken und mildem Wind zu erfreuen. Die perfekten Bedingungen, um die schöne Umgebung von Maria de la Salut zu genießen.

Fazit: Eine Woche voller Charme und Vielfalt

Die Wetteraussichten für Maria de la Salut präsentieren sich als eine perfekte Mischung aus Sonne und Wolken, die eine fantastische Kulisse für alle Besucher und Einheimischen bietet. Das mediterrane Klima zeigt sich von seiner besten Seite, und die Tage versprechen, reich an Licht und angenehmen Temperaturen zu sein. Ein Wetter, das jeder genießen kann, sei es am Strand, beim Wandern oder einfach beim Entspannen in der Natur.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:39:33. +++