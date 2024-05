Der Wettertrend für Llubí: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 10. Mai bis 17. Mai 2024 (10.5.2024)

Strahlender Frühling in Llubí: Klare Himmel und leichte Wolken

Der Wetterbericht für Llubí, Mallorca, verspricht eine Woche voller Sonnenschein und milder Temperaturen. Während wir uns dem Hochsommer nähern, begrüßt uns der 10. Mai 2024 mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Tageshöchsttemperatur von 25°C. Ein leichter Wind, der mit nur 4 km/h weht, sorgt für ein perfektes frühlinghaftes Klima, um die malerischen Landschaften rund um Llubí zu genießen.

Leichte Bewölkung und traumhaftes Frühlingswetter

Am 11. Mai ziehen ein paar Wolken auf, die jedoch der Sonne kaum Einhalt gebieten können. Mit einer Höchsttemperatur von 26°C und einer frischen Brise von 5 km/h können Sie gemütlich durch die Gassen Llubís flanieren oder in den Genuss eines entspannenden Tages am Strand von Mallorca kommen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant bei angenehmen 31%, während der Sonnenaufgang um 4:37 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:51 Uhr den Tag rahmen.

Einheitliche Temperaturen und überwiegend bedeckter Himmel

Die folgenden Tage bleiben die Temperaturen mit 25°C am 12. Mai und 28°C am 13. Mai konstant warm. Der Himmel zeigt sich größtenteils bedeckt, was jedoch den Charme Llubís nicht schmälert. Vielmehr bietet dies eine willkommene Abkühlung und schafft einen optimalen Rahmen für Outdoor-Aktivitäten, ohne dabei ins Schwitzen zu geraten. Der Wind bleibt auch in diesen Tagen ein sanfter Begleiter.

Kühlere Temperaturen und Erfrischung Mitte Mai

Am 14. Mai bietet der Himmel eine dichte Wolkendecke, und die Temperaturen nehmen eine leichte Abkühlung auf 20°C an. Ein idealer Tag, um die lokale Gastronomie zu erkunden oder sich in einem der zahlreichen Cafés von Llubí zu entspannen. Für den 15. und 16. Mai kehren die Temperaturen zurück zu 26°C und 24°C, bei einer lockeren Bewölkung – perfekte Bedingungen, um die Insel weiter zu entdecken.

Positive Aussichten zum Wochenende

Die Wetterprognose schließt die Woche mit einem positiven Bild ab: Am 17. Mai erreichen wir eine behagliche Spitze von 27°C, während sich nur einige wenige Wolken am Himmel von Llubí zeigen. Genießen Sie die leichten Brisen und das sanfte mediterrane Klima, während Sie den atemberaubenden Sonnenuntergang um 18:57 Uhr bewundern können.

Die Wetteraussichten für Llubí könnten nicht besser sein. Freuen Sie sich auf eine wundervolle Woche inmitten der malerischen Umgebung von Mallorca, geprägt von warmen Temperaturen und dem Duft des Frühlings in der Luft.

