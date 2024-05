Sonnenschein und leichte Bewölkung: Das 7-Tage-Wetter für Lloret de Vistalegre auf Mallorca (10.5.2024)

Aussichtsreiche Frühlingstage: Sonne satt mit leichten Wolken in Lloret de Vistalegre

Wenn die Blütenpracht Mallorcas zum Leben erwacht, zeigt sich auch das Wetter von seiner besten Seite. In Lloret de Vistalegre dürfen sich Einheimische und Besucher auf eine wohltemperierte und hauptsächlich sonnige Woche freuen, welche die perfekte Kulisse für jegliche Frühlingsaktivität bietet.

Wettertrend: Wohlfühltemperaturen und idyllische Frühlingstage

Die aktuelle 7-Tage-Wettervorhersage verspricht angenehme Bedingungen für alle Outdoor-Liebhaber. Beginnend mit dem 10. Mai 2024 können sich Einwohner und Gäste auf klaren Himmel, eine milde Brise mit nur 4 km/h Windgeschwindigkeit und 25°C einstellen. Ein Tag, der wie gemacht ist für ein ausgiebiges Sonnenbad oder eine Erkundungstour durch die malerische Landschaft.

Die Temperaturen bleiben stabil

In den folgenden Tagen bleibt das Thermometer beständig: Sowohl der 11. als auch der 12. Mai bieten Höchsttemperaturen um 26°C bei leichtem Wind und geringer Wolkenbildung. Der Frühling zeigt sich von seiner freundlichen Seite, nur unterbrochen von gelegentlichem Wolkenvorhang, der für kühlende Schatten sorgt.

Den Höhepunkt erreicht das Wärmebarometer am 13. Mai mit 27°C, begleitet von einer frischen Brise. Freunde des Outdoor-Sports finden hier optimale Bedingungen vor, während diejenigen, die es lieber gemächlich angehen lassen, in den vielen kleinen Cafés der Stadt entspannen können.

Kurze Abkühlung in Sicht

Doch auch eine kurze Erfrischung steht bevor: Am 14. Mai kündigen überzogene Wolken und 20°C eine kleine Abkühlung an, ein idealer Zeitpunkt, um den kulturellen Angeboten von Lloret de Vistalegre nachzukommen.

Zurück zu milden Aussichten

Nach der kurzen Abkühlung kehrt das Thermometer zurück zu seiner Frühlingsform, mit 25°C an den Tagen des 15. und 16. Mai, eingerahmt von leichtem Wind und einer ansprechenden Mischung aus Sonne und Wolken. Der abschließende 17. Mai glänzt schließlich wieder mit warmen 27°C und nur vereinzelten Wolken am Horizont.

Wetter Zusammenfassung

Ein Blick auf die kommende Woche in Lloret de Vistalegre verrät: Es steht uns eine Zeit bevor, in der man die milden Frühlingstemperaturen und eine entspannte Atmosphäre in vollen Zügen genießen kann. Von frühmorgens, mit Sonnenaufgang ab ca. 04:31 Uhr, bis zu lauen Abendstunden, die der Sonnenuntergang ab 18:50 Uhr einläutet, bietet das Wetter ideale Voraussetzungen für alle Vorhaben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:35:55. +++