Wetter Muro (10.05.24 bis 17.05.24): Aktuelle Wetterprognose und 7-Tage-Trendbericht

Das Wetter in Muro: Eine Woche voller Sonne und Wolken

Der malerische Ort Muro auf Mallorca verwöhnt seine Einwohner und Besucher mit einer angenehmen Wetterwoche. Im Folgenden bieten wir einen detaillierten Einblick in die Wettervorhersage vom 10. Mai bis zum 17. Mai 2024 und was Sie in dieser Woche erwartet.

Milde Temperaturen und leichte Brisen

Am Donnerstag, dem 10. Mai, gestaltet sich das Wetter in Muro mit vereinzelten Wolken am sonst klar blauen Himmel, bei Temperaturen um die 21°C. Eine leichte Brise wird mit Windgeschwindigkeiten von etwa 5 km/h spürbar sein.

Ein klarer Himmel begleitet uns durch den Freitag, 11. Mai, und den Samstag, 12. Mai, mit Höchsttemperaturen von 22°C. Die Luftfeuchtigkeit ist relativ niedrig, und der Wind bleibt sanft.

Der 13. Mai bringt eine Wende mit sich, denn es wird zusehends bewölkt und mit Temperaturen um 20°C etwas kühler. Dennoch bleibt der Wind schwach.

Regenschauer kündigen sich an

Ein leichter Regen kündigt sich für Montag, den 14. Mai, an, der jedoch mit Höchsttemperaturen von 23°C einhergeht. Auch an diesem Tag ist nur wenig Wind zu erwarten.

Anschließend, vom 15. bis zum 16. Mai, wird der Himmel über Muro von zerstreuten Wolken durchzogen, wobei die Temperaturen bei angenehmen 20–21°C liegen. Ein perfekter Zeitpunkt für ausgedehnte Spaziergänge.

Blick auf das Wochenende: Beste Bedingungen für Unternehmungen in Muro

Das kommende Wochenende sieht ebenso vielversprechend aus, mit nur wenigen Wolken und weiterhin milden Temperaturen. Abgerundet wird die Woche mit einem sonnigen Sonntag, den 17. Mai, und einer Temperatur von 21°C.

Freuen Sie sich auf lange Tage, denn die Sonne geht erst gegen 18:41 Uhr unter und maximiert somit Ihre Zeit, die Schönheit von Muro und der Umgebung zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:41:00. +++