Wetteraussichten für Búger: Sonnige Tage und leichte Brisen vom 10. Mai bis 17. Mai 2024 (10.5.2024)

Frühlingshaftes Wetter in Búger – Eine Wetterprognose für eine Woche voller Sonnenschein und milder Brisen

Der kommende Zeitraum vom 10. Mai bis zum 17. Mai 2024 wird den Bewohnern und Besuchern von Búger auf Mallorca frühlingshaftes Wetter bescheren, das von klarem Himmel und leicht bewölkten Tagen begleitet wird. Mit der wärmenden Frühlingssonne und angenehm frischen Winden bietet sich die perfekte Gelegenheit, die natürliche Schönheit und die ländliche Idylle Búgers in vollen Zügen zu genießen.

Beginnend am 10. Mai erwartet die Region einen strahlenden Tag mit einem klaren Himmel. Die Temperaturen erreichen komfortable 24°C, während eine sanfte Brise mit 5 km/h für eine erfrischende Komponente sorgt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt milde 35%, und der Druck liegt stabil bei 1019 hPa.

Für den 11. Mai ist ein geringfügig wärmerer Tag mit 26°C und einigen wenigen Wolken vorhergesagt. Bei gleicher Windgeschwindigkeit und fast identischer Luftfeuchtigkeit wie am Vortag können die Inselbewohner und Touristen einen weiteren ausgezeichneten Tag erwarten, um Aktivitäten im Freien zu planen.

Am 12. Mai verdichten sich die Wolken zu einer durchgängigen Wolkendecke, doch die Temperaturen bleiben mit 23°C weiterhin mild. Die Windverhältnisse schwächen sich leicht ab, was zu einem noch ruhigeren Tag führt, ideal für Spaziergänge in der Natur oder ein gemütliches Beisammensein in den Cafés von Búger.

Der 13. Mai hebt sich als der wärmste Tag der Woche hervor und erreicht hochsommerliche 28°C, obgleich auch hier der Himmel von Wolken bedeckt sein wird. Durch die niedrige Luftfeuchtigkeit von 32% dürfte die Wärme jedoch angenehm und nicht erdrückend wirken.

Mit einem kleinen Temperaturrückgang auf 19°C zeigt sich der 14. Mai als der kühlste Tag in der Woche. Ein leichter Windzug mit 7 km/h und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 62% kündigen einen frischeren Tag an. Dennoch bleibt es trocken und bereit für Outdoor-Erlebnisse.

Der 15. Mai bringt mit 26°C wieder wärmere Luft und teilweise aufgelockerte Wolken mit sich, während am 16. Mai die Temperaturen erneut auf 23°C fallen, begleitet von einem wolkenverhangenen Himmel.

Zum Abschluss dieser wetterreichen Woche präsentiert der 17. Mai sich mit verstreuten Wolken bei angenehmen 25°C, ideal, um die Woche entspannt ausklingen zu lassen.

Sonnenaufgang und -untergang verschieben sich im Verlauf der Woche nur geringfügig, was zu langen, sonnenreichen Tagen führt. Die Tage beginnen früh, mit Sonnenaufgangszeiten zwischen 4:38 und 4:31 Uhr, wohingegen die Abende mit Sonnenuntergängen zwischen 18:50 und 18:57 Uhr genossen werden können.

Fazit: Die perfekte Woche für Wettergenießer und Sonnenanbeter in Búger

Die kommende Woche verspricht, ein wahrhaftes Geschenk für alle Wetterliebhaber und Freiluftfreunde zu sein. Mit variierenden, doch überwiegend milden Temperaturen und einer geringen Niederschlagswahrscheinlichkeit stellt sie die ideale Gelegenheit dar, das vielfältige Freizeitangebot Búgers wahrzunehmen.

