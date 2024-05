Wetteraussichten für Escorca: Eine Woche voller Sonnenschein und leichte Wolken (10.5.2024)

Die aktuelle Wetterprognose für Escorca

Mit freundlichen Grüßen des Frühlings, werden die Einwohner und Besucher von EscorcaEscorca mit angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel begrüßt. Es liegt eine idyllische Woche vor uns, mit sanften Brisen, die durch die Lüfte wehen, und einer kaum spürbaren Feuchtigkeit, die den Aufenthalt im Freien äußerst angenehm macht.

Wetterdetails vom 10. bis 17. Mai 2024

Am Donnerstag, dem 10. Mai, erwartet uns ein wunderschöner Tag mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 21°C. Ein leiser Wind mit 3 km/h wird die Blätter kaum berühren. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 36% eher niedrig und der Luftdruck von 1019 hPa weist auf stabile Wetterverhältnisse hin. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang umrahmen den Tag prachtvoll in den Zeiten von 4:38 Uhr bis 18:51 Uhr.

Der Freitag, der 11. Mai, bringt eine leichte Bewölkung mit sich, doch die Temperaturen bleiben mit 22°C warm und laden zu allerlei Aktivitäten im Freien ein. Gleichbleibende Windgeschwindigkeiten und eine leichte Erhöhung der Feuchtigkeit auf 40% sowie ein konstanter Druck von 1019 hPa versprechen einen angenehmen Übergang ins Wochenende.

Samstag, der 12. Mai, kündigt eine leichte Wetteränderung an. Das Quecksilber klettert auf 20°C unter bedecktem Himmel, während die Luftfeuchtigkeit auf 43% ansteigt. Trotz der Wolkendecke, die einen wolkenreichen Tag mit einem Luftdruck von 1018 hPa prophezeit, bleibt die Windgeschwindigkeit mit 3 km/h weiter unbedeutend.

Aussichten für Sonntag, den 13. Mai: Die Temperaturen steigen wieder etwas auf angenehme 23°C, obwohl der Himmel weiterhin von dichten Wolken bedeckt bleibt. Der Wind bleibt sanft und die Luftfeuchtigkeit fällt auf 36%, was zusammen mit dem sinkenden Luftdruck von 1011 hPa darauf hinweist, dass vielleicht Regen in der Luft liegt.

Die neue Woche beginnt am Montag, dem 14. Mai, mit kühleren Bedingungen, da die Temperaturen auf 17°C fallen und die Luft feuchter wird, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 62%. Der zunehmende Wind mit 5 km/h und ein abnehmender Luftdruck auf 1008 hPa könnten auf stärkere Wetterveränderungen hindeuten.

Am Dienstag, dem 15. Mai, beruhigt sich das Wettergeschehen wieder etwas mit leichten 21°C und lockerer Bewölkung. Der Wind beruhigt sich auf eine Geschwindigkeit von 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit bleibt moderat bei 41%. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1008 hPa.

Die Mitte der Woche, Mittwoch der 16. Mai, zeigt eine ähnliche Tendenz wie der Vortag mit einer leichten Erhöhung der Windgeschwindigkeit auf 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 55%. Bei weiterhin wohligen 21°C bleiben die Bedingungen optimal für Urlaubsaktivitäten.

Zum Abschluss der Wettervorschau, am Donnerstag, dem 17. Mai, bieten zerstreute Wolken ein abwechslungsreiches Bild am Himmel, während das Thermometer behagliche 22°C anzeigt. Ein sanfter Wind bei nur 2 km/h und eine angenehme Feuchtigkeitsrate von 44% runden die Prognose ab. Der Luftdruck steigt leicht auf 1013 hPa, was die Aussicht auf weiterhin stabiles Wetter verspricht.

Der siebentägige Wetterausblick für Escorca

Die nächste Woche in Escorca wird überwiegend geprägt sein von relativ stabilen und milden Witterungsbedingungen. Die Temperaturen schwanken zwischen einem angenehmen 17°C am kühlsten Tag und steigen bis auf behagliche 23°C. Die nächtlichen Temperaturen wurden hierbei nicht berücksichtigt, doch die Tage sind lang und voller Licht, perfekt für jeden, der die Naturschönheiten Mallorcas genießen möchte. Die Gesamtwetterlage gestaltet sich durchwegs positiv, und so steht einer Reihe von Ausflügen nichts im Wege, um das authentische Inselgefühl zu erleben. Escorca präsentiert sich somit von seiner besten Seite und lädt zu unvergesslichen Urlaubserlebnissen ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:32:05. +++