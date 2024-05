Wetteraussichten für Santa Eugènia, Mallorca: So wird das Wetter in der zweiten Maiwoche 2024 (10.5.2024)

Sonnige Tage und milde Abende: Das Wetter in Santa Eugènia

Wie präsentiert sich das Wetter in der idyllischen Gemeinde Santa Eugènia auf Mallorca in der kommenden Woche? Die Wetterlage verspricht vielversprechende Tage für Einheimische und Urlauber. Nachfolgend finden Sie die detaillierte Wettervorhersage für Santa Eugènia vom 10. bis 17. Mai 2024, welche angenehme Temperaturen und überwiegend klaren Himmel prognostiziert.

Stetes Wohlfühlklima: Sonnenschein und leichte Brisen

Stetes Wohlfühlklima: Sonnenschein und leichte Brisen Der 10. Mai 2024 läutet mit einem klaren Himmel und einer maximalen Tagestemperatur von 26°C eine angenehme Woche ein. Ein leichter Wind weht mit 3 km/h, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 25%, und der Luftdruck misst 1019 hPa. Die Sonne begrüßt Santa Eugènia bereits um 4:38 Uhr und verabschiedet sich um 18:51 Uhr.

Am 11. Mai werden vereinzelte Wolken erwartet, die jedoch die Temperaturen nicht beeinträchtigen, denn diese klettern leicht auf 27°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h bleibt es weiterhin angenehm, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 28% nur unwesentlich höher als am Vortag. Sonnenauf- und -untergang verschieben sich leicht auf 4:37 Uhr bzw. 18:52 Uhr.

Die folgenden Tage werden von überwiegend bewölktem Himmel geprägt sein, doch die Temperaturen bleiben konstant bei angenehmen 26-27°C. Besonders der 14. Mai zeigt sich etwas kühler mit 23°C, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 51%, was möglicherweise zu einem spürbaren Klimawandel führt.

Zuverlässige Wetterbedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Zuverlässige Wetterbedingungen für Outdoor-Aktivitäten Die zweite Maihälfte bietet in Santa Eugènia stabile Wetterkonditionen für alle Arten von Freizeitaktivitäten. Ob Sie die lokalen Wanderwege erkunden oder die malerische Landschaft durch eine Radtour entdecken möchten, die Tagestemperaturen von durchgehend über 23°C bieten ideale Bedingungen dafür.

Zum Ende der betreffenden Woche bewegen sich die Luftdruckwerte wieder im stabilen Bereich von über 1008 hPa. Der 17. Mai wird erneut mit vereinzelten Wolken erwartet, die Temperaturen bleiben mit 27°C angenehm warm, und der Wind weht mit einer mäßigen Geschwindigkeit von 4 km/h.

Wetterfazit für Santa Eugènia

Zusammengefasst können wir uns auf eine Woche freuen, in der das Wetter in Santa Eugènia überwiegend freundlich und stabil bleibt, mit vereinzelten Wolken als sanfte Unterbrechung des blauen Himmels. Die Temperaturen sind perfekt für Ausflüge und das Erkunden der Region, während milde Abende zum Verweilen im Freien einladen. Packen Sie Ihre Sonnenbrille ein und genießen Sie die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:46:01. +++