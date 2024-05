Wetterprognose Banyalbufar: Sonnige Momente und leichte Wolken vom 10.05. bis 17.05.2024

Wetter Banyalbufar: Klare Aussichten für die kommende Woche

Die Wetteraussichten für Banyalbufar stehen ganz im Zeichen des Frühlings: Sonnige Momente und leichte Bewölkung wechseln sich ab und sorgen für ein angenehmes Klima. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen umfassenden Überblick darüber, was Sie vom 10. Mai bis zum 17. Mai 2024 in Banyalbufar in puncto Wetter erwartet.

Wetteraussichten für Banyalbufar: Sonne und ein paar Wolken

Am Donnerstag den 10. Mai begrüßt uns Banyalbufar mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 20°C. Ein leichtes Lüftchen von nur 3 km/h begleitet diesen wunderschönen Tag. Die Sonne wird von 04:40 bis 18:52 Uhr zu genießen sein.

Der 11. Mai ist ähnlich mild mit geringer Bewölkung und einer Temperatur von 21°C - perfekt für Aktivitäten an der frischen Luft. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 61% und einem konstanten Wind von abermals 3 km/h können Sie die wenigen Wolken am sonst blauen Himmel fast unbeachtet lassen.

Für den 12. Mai ist eine Wolkendecke vorhergesagt, die das sonnige Spektakel etwas dämpft, aber mit 20°C bleibt es weiterhin warm. Diese wolkige Wetterlage setzt sich auch am 13. Mai fort, doch steigen die Temperaturen leicht auf 22°C, trotz einer auffrischenden Brise von 5 km/h.

Die Wochentage zeigen uns ein gemischtes Bild. Am 14. Mai dürfen wir eine kühlere Witterung mit 19°C und vermehrten Windstößen bis zu 8 km/h erwarten, wobei der Himmel weiterhin bedeckt bleibt. Dennoch weist der folgende 15. Mai eine Aufhellung mit aufgelockerter Bewölkung und angenehmen 20°C auf. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 53%, was für noch komfortablere Bedingungen sorgt.

Den Abschluss der Woche bilden der 16. und 17. Mai mit vereinzelten Wolken am Himmel und gleichbleibend milden 20°C. Ein idealer Zeitpunkt, um die vielfältige Natur Banyalbufars zu erkunden, denn der Wind bleibt moderat und die Luftdruckbedingungen sind stabil.

Fassen wir zusammen: Die Wetterlage in Banyalbufar weist in der kommenden Woche alles auf, was das Frühlingsherz begehrt. Ziehen Sie los und genießen Sie die Sonne sowie das angenehme Klima.

7-Tage-Wettertrend Banyalbufar

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:24:21. +++