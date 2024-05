Wetterprognose für Costitx: Sonnige Aussichten und angenehme Temperaturen vom 10. bis 17. Mai 2024 (10.5.2024)

Wettervorschau für Costitx - Sonnenverwöhnte Tage im Mai

Die kommenden Tage versprechen in CostitxCostitx, gelegen im Herzen der malerischen Insel Mallorca, freundliche Wetterbedingungen und angenehme Temperaturen, die einladend für Aktivitäten im Freien stehen. Eine leichte Brise weht durch die Felder und bringt Frische in die warmen Frühlingstage. Hier ist ein genauer Blick auf das Wetter für die Woche vom 10. bis 17. Mai 2024.

Start in eine strahlende Woche

Diese Wetteraussichten könnten für Freunde der Sonne nicht besser sein. Der 10. Mai startet mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 26 Grad Celsius. Die Windverhältnisse bleiben mit 3 km/h äußerst günstig und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 27%. Der Tag beginnt früh um 04:38 Uhr mit Sonnenaufgang und endet mit einem späten Sonnenuntergang um 18:50 Uhr, sodass Sie lange, sonnenreiche Stunden genießen können.

Lieblicher Wetterwechsel - Leichte Bewölkung

Am 11. Mai ziehen einige wenige Wolken auf, die dem makellosen Himmel ein malerisches Aussehen verleihen, ohne jedoch die warmen Temperaturen von bis zu 27 Grad Celsius zu beeinträchtigen. Der leichte Wind nimmt ein wenig zu, bleibt aber mit 5 km/h weiterhin mild.

Während sich das Wetter dem 12. Mai zuneigt, bedecken umfangreichere Wolkenformationen den Himmel, die jedoch keine Einbußen bei den gewohnten 26 Grad Celsius Temperatur bedeuten. Ein Wind von 4 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 31% sorgen für ein angenehmes Klima.

Höhepunkte der Wetterwoche in Costitx

Der Höhepunkt des Wettertrends wird am 13. Mai erreicht, mit 28 Grad Celsius und überwiegend bewölktem Himmel. Der Wind weht nun mit 6 km/h etwas stärker, was die 28% Luftfeuchtigkeit ausgleicht.

Am 14. Mai zeigt der Trend eine Abkühlung von 7 Grad auf 21 Grad Celsius. Die Wolken bleiben bestehen, und mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 56% sowie einem leicht steigenden Wind drängt sich die Frage nach einer kleinen Abkühlung auf.

Die darauf folgenden Tage 15. und 16. Mai bieten Temperaturen von 26 bzw. 25 Grad Celsius, unterbrochene Wolkenfelder und eine leichte Brise. Besonders bemerkenswert ist die niedrige Luftfeuchtigkeit, die eine angenehme Trockenheit und Wärme mit sich bringt.

Am 17. Mai nähert sich der Luftdruck wieder der Marke von 1013 hPa und Temperaturen von 27 Grad Celsius leiten das Ende dieser Wetterperiode ein. Zerteilte Wolkenfelder und ein erfrischender 4 km/h Wind machen den Tag zu einer idealen Gelegenheit für längere Ausflüge.

Fazit zur Wetterlage in Costitx

The weather offers a wonderful mixture of sunlight and mild clouds, ensuring that both sun-worshippers and those who prefer a little shade will be satisfied. With such delightful weather on the horizon, residents and visitors of Costitx can plan their outdoor activities with confidence, anticipating a week full of pleasurable weather conditions.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:30:26. +++