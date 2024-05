Wettervorhersage Palma de Mallorca: Sonnige Aussichten und leichte Brisen in der zweiten Maiwoche 2024 (10.5.2024)

Palma genießt sonnige Tage und angenehme Brisen

Die Inselhauptstadt Mallorcas, Palma, kann sich in der kommenden Woche auf herrlich sonnige Tage und sanfte Winde freuen. Der Mai präsentiert sich von seiner schönsten Seite, und bietet Einwohnern sowie Besuchern perfekte Bedingungen für zahlreiche Freizeitaktivitäten im Freien.

Detailierte Wetterprognose für Palma

Donnerstag, 10.5.2024: Der Tag beginnt mit einem klaren Himmel und Temperaturen um 23°C. Die Windgeschwindigkeit liegt bei angenehmen 4 km/h, perfekt geeignet für eine leichte Küstenbrise, die durch die Straßen weht. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei 38% und der Luftdruck bei 1019 hPa. Der Sonnenaufgang ist um 4:39 Uhr und der Sonnenuntergang erfolgt um 18:51 Uhr.

Freitag, 11.5.2024: Ein paar Wolken dürfen nicht fehlen, um das idyllische Bild leicht zu zeichnen. Mit einer Höchsttemperatur von 24°C und einer leichten Windbewegung bleibt es weiterhin angenehm. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 46%, und der Luftdruck liegt bei 1018 hPa.

Samstag bis Montag (12.5. - 14.5.2024): Über das Wochenende und zu Beginn der neuen Woche ziehen überwiegend dichte Wolken auf, jedoch bei weiterhin 23°C. Leichte Variationen im Wind und zunehmende Feuchtigkeit signalisieren eine kleine Veränderung des Wetters.

Dienstag, 15.5.2024: Die Wolkendecke lockert sich etwas auf mit 21°C und sanften brisen bei 4 km/h. Die Feuchtigkeit verringert sich auf 49%, und der Luftdruck steigt leicht auf 1009 hPa.

Mittwoch bis Donnerstag (16.5. - 17.5.2024): Zum Ende der Woche stabilisiert sich das Wetterbild wieder mit 22° und 23°C und vereinzelten Wolkenformationen. Die Winde halten sich konstant und die Luftfeuchtigkeit schwankt um die 55% Marke.

Ausblick für das Wochenende und Tipps für Aktivitäten

Mit den wundervollen sonnigen Tagen und angenehmen Temperaturen ist das kommende Wochenende ideal für Ausflüge in die Natur, Besuche an den Stränden und für entspannte Stunden in den zahlreichen Cafés und Restaurants. Die Sonne lädt mit ihren langen Tagen dazu ein, das kulturelle und kulinarische Angebot Palmas in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:41:36. +++